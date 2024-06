DigitalES pide un pacto de Estado para impulsar las inversiones en el sector y evitar los ajustes de empleo

DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización, ha reclamado este jueves un gran pacto de Estado entre la Administración y las empresas del sector de las telecomunicaciones. Un acuerdo que tendría como objetivo incentivar la innovación y la inversión en la industria y, al mismo tiempo, evitar que se tengan que producir recortes de empleo como el anunciado ayer por Vodafone.

Así lo ha señalado este jueves Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, en la rueda de prensa de presentación de la edición de 2024 de DigitalES Summit. Un evento que se celebrará los días 19 y 20 de junio y en el que la patronal reunirá un año más a las principales voces del sector para abordar los retos a los que se enfrentan esta industria.

Uno de esos retos que se abordará en una de las mesas redondas del Summit es el del talento tecnológico, ya que se estima que actualmente hay 120.000 posiciones en el sector que no están cubiertas porque no existen los perfiles adecuados. "No casamos el talento que existe en España con las vacantes que tenemos en el sector", ha admitido.

Preguntado por como encaja esta escasez de talento con los procesos de recorte de personal como el anunciado ayer por Vodafone, Sánchez Galindo ha señalado que en la mesa dedicada al talento, en la que participan representantes de las organizaciones sindicales, se abordará esa "paradoja" que supone que en el sector haya posiciones sin cubrir y, al mismo tiempo, se produzcan regulaciones de empleos.

Así ha asegurado que las empresas son las primeras interesadas en mantener el empleo, pero el sector, tanto en España como en Europa, se enfrenta a unos problemas de competencia y de caída de ingresos que no se dan otras regiones del mundo y que obligan a las operadoras a tener que poner en marcha estos ajustes.

"Al final entre todos tenemos que y ver cómo minorizar esa reducción de empleo en el sector. Va a ser uno de los elementos a tener en cuenta en el Summit estos días", ha incidido el director general de DigitalES.

En este sentido, ha añadido que en la asociación están "muy preocupados" por estos procesos y están hablando con los sindicatos y con el Gobierno para abordar de forma conjunta esta problemática. De hecho, ha agregado que ya se han identificado los problemas de competitividad que existen actualmente en el sector.

Ante esta situación, ha defendido que la solución debe venir "de todas las partes". "Se pueden hacer muchas cosas desde la Administración y desde las empresas. Se pueden incentivar inversiones e innovación, pero tiene que ser una respuesta conjunta, un gran pacto de Estado para apoyar al sector", ha agregado.

DigitalES Summit es la gran cita anual del sector tecnológico y de transformación digital. Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento celebrará los próximos 19 y 20 de junio en Madrid su séptima edición, que lleva como lema 'Aceptamos el reto'.

Durante dos días alrededor de 90 ponentes participarán en una edición en la que se pondrá el foco en el impacto positivo de la digitalización en el desarrollo de la sociedad y las empresas. DigitalES se propone escuchar y responder a los desafíos reales que enfrentan ciudadanos y empresas en sus vidas cotidianas.

Por ello, el Summit de 2024 dará voz a personas anónimas con diversas ocupaciones, para las que el mundo digital y tecnológico significa diferentes cosas. Así, un jubilado, una persona invidente, una propietaria de una pyme, y un médico rehabilitador se subirán al escenario para contar cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en su día a día, donde la digitalización puede suponer tanto un reto como una oportunidad.

Será también escenario de debate de grandes asuntos que preocupan a la industria como el ya mencionado déficit de talento y de profesionales que experimenta el sector o el despegue de la inteligencia artificial. De hecho, se presentará el Libro Blanco de la IA, un trabajo realizado por 40 expertos que analizan casos de uso el mundo de la IA Generativa.

Además, se abordarán los retos del futuro de la conectividad, el papel y prioridades de Europa en su próxima legislatura para un sector que se ha demostrado clave para la competitividad y la productividad, la innovación en el sector público y la industria y los retos en la implantación segura, sostenible y humanista de esta tecnología.

Entre los participantes se encuentra autoridades institucionales como Sira Rego, ministra de juventud e infancia; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; Juan Jesús Torres, secretario general de Administración Digital; Matías González, secretario general de Telecomunicaciones; Diego Rubio, secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica, o Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

También participan figuras del ámbito académico o empresarial como, Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Senén Barro, catedrático y director del CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, o José Ignacio Torreblanca, director de la Oficina European Council on Foreign Relacions.

DigitalES Summit contará asimismo con más de una treintena de patrocinadores y colaboradores: Ericsson, EY, Huawei, Kearney, Kyndryl, Masorange, Nokia, NTT Data, Telefónica, Vodafone, American Tower, Capgemini, Cellnex, Ciena, Deloitte, Fujitsu, Fundación Bertelsmann, Islalink, Lexmark, NEC, PxC, Tower, Vantage Towers, Adamo, Eroformac, HP, Infojobs, NAE, Onivia, Optare Solutions, Speexx, Telxius, Totem, Upgrade, y ZTE.