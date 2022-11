Vodafone se adjudica las comunicaciones de varios hospitales y centros sanitarios catalanes por 1,81 millones

Vodafone ha arrebatado a Orange el contrato para prestar los servicios de comunicaciones al Consorci Sanitari Integral (CSI), entidad pública que engloba varios hospitales y centros sanitarios en Cataluña, durante los próximos cuatro años por un importe total de alrededor de 1,81 millones de euros.

En el pliego del contrato, el Consorci destaca que la comunicación y las nuevas tecnologías siguen siendo una de sus principales apuestas y remarca que, tras la Covid-19, las infraestructuras y los dispositivos que permitan y garanticen la interconexión y la compartición de la información se han vuelto "aún más imprescindibles".

Con el objetivo de conseguir una "buena base de comunicaciones", el organismo ha decidido englobar tanto las comunicaciones fijas como las móviles en único contrato, tanto para asegurar la integración de ambos mundos como para, gracias a las economías de escala, obtener también un beneficio económico al agrupar ambas prestaciones.

Proceso de selección

Según recoge el Portal de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña, la oferta de Vodafone se ha impuesto en este proceso a la que había presentado Orange para renovar la prestación del servicio tras obtener una puntuación total de 98,89 puntos de los 100 posibles, frente a los 90,42 registrados por su rival.

Vodafone ha logrado una mejor puntuación que Orange tanto en el análisis de los elementos objetivos, donde ha obtenido 64,45 puntos frente a los 56,92 de su rival, como en la parte subjetiva, con una nota de 34,44 puntos en comparación con los 33,5 de Orange.

En concreto, la mitad de la valoración correspondía a criterios económicos. La oferta de Vodafone ascendía a más de 1,49 millones de euros (sin IVA), lo que le ha dado la máxima puntuación (50 puntos), mientras que Orange obtuvo un 49,67 puntos con una oferta de casi 1,53 millones de euros.

En cuanto a licencias softphone (software para prestar servicios de voz sobre IP) Vodafone ofrecía 500 y Orange 225, por lo que el CSI ha asignado una puntuación de 5 sobre 5 al primero y de 2,25 al segundo. En el servicio de envíos masivos de SMS, Orange obtiene una nota de 5 con un precio de 0,02 por mensaje y Vodafone de 4,44 con un precio de 0,0225 euros.

Hospital Moisés Broggi CG

Por otro lado, el consorcio ha decidido no puntuar a Orange en lo referente a tarifas de datos móviles, ya que su propuesta no detallaba el precio unitario por GB y su oferta de 20 euros por línea con datos infinitos no es "clara y cuantificable". En consecuencia, Vodafone se ha llevado los cinco puntos en esta categoría.

En cuanto a los aspectos técnicos, el informe elaborado por el Consorci Sanitari Integral apunta que ambas cumplían con los requisitos mínimos especificados en el pliego y se ha evaluado su grado de adecuación a los criterios de valoración subjetivos definidos.

Criterios subjetivos

En concreto, en el diseño general del servicio, Orange aventajó ligeramente a Vodafone (14,50 puntos sobre 15 frente a 14,44). Ambos licitadores ofertaron una plataforma de comunicaciones de voz unificada propia (Orange con Digital Centrex y Vodafone con One Net) que da respuesta a las necesidades y diferentes servicios solicitados en el pliego y, además, aportaron valor añadido a la solución.

El CSI destaca que ambas soluciones son "flexibles y escalables" y permiten el futuro crecimiento que el Consorci pueda requerir. Además, se basan en una infraestructura "segura, fiable y con opciones redundadas para garantizar su disponibilidad" e incluyen elementos de infraestructura que garantizan la continuidad del servicio en caso de fallo de algunos de los elementos.

Ambas empresas logran la máxima puntuación (5 puntos) en la categoría de gestión y control del servicio, personal y monitorización proactiva. Sin embargo, Orange se impone en los aspectos técnicos, los terminales y la calidad del servicio (5 vs. 4,44) y Vodafone en el modelo de facturación de llamadas de voz (5 vs. 4,5).

Por su parte, el plan de apoyo propuesto por ambas operadoras en caso de incidencias ha recibido la máxima nota posible, 10 puntos. En lo relativo al plan de migración, Vodafone ha obtenido 10 puntos y Orange, 9, ya que la primera proporciona más detalles sobre las acciones que llevará a cabo para asumir la gestión del servicio.

Consorci Sanitari Integral

El Consorci Sanitari Integral es una entidad jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada mayoritariamente por CatSalut y en la que también son entidades consorciadas el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Institut Català de la Salut y la Cruz Roja.

El CSI gestiona diferentes centros sanitarios, sociosanitarios y sociales y servicios en sus áreas de influencia (l'Hospitalet Nord, el Baix Llobregat Centre y Fontsanta y el Área de Salud Integral Barcelona Derecha). Entre ellos, los hospitales del Dos de Maig en Barcelona, General en L'Hospitalet de Llobregat y Moisès Broggi en Sant Joan Despí.

