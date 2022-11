BNY Mellon: “Hemos visto el pico de inflación, pero ni de lejos el de tipos de interés”

BNY Mellon Investment Management aboga por los fondos que reparten rentas o dividendos, así como por los fondos flexibles de retorno absoluto, en un entorno de mercado tan incierto como el actual. “Parece que hemos visto el pico de inflación, pero no hemos visto ni de lejos el pico de los tipos de interés”, advierten desde la gestora norteamericana.

En una charla con los medios, su director general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore, Ralph Elder, señaló que la firma de inversión se muestra “muy cautelosa” con la renta fija, mientras que en la renta variable ve con mejores ojos los sectores defensivos -y no cíclicos- como la salud o el consumo básico.

“Lagarde puede subir los tipos cuanto quiera en Europa, pero solo va a controlar la inflación por la parte de la demanda. Hay factores externos que no dependen del BCE. El problema es cómo subir los tipos de interés sin dañar la financiación de países del sur de Europa como Italia, sobre todo”, se teme el ejecutivo.

En las bolsas, BNY Mellon espera más volatilidad por la parte de los beneficios empresariales, por lo que aconseja no entrar de golpe todavía. “Pero si podemos entrar de forma paulatina, de menos a más durante todos los meses, no es mala idea”, puntualiza Elder. En su opinión, “en los próximos años se impondrá la calidad de las empresas (por su marca, poder de fijación de precios o buenos ratios de rentabilidad), y eso vale tanto para el value investing como el growth”.

En el mundo de los bonos, la entidad apuesta por las duraciones cortas en las emisiones gubernamentales y, “si acaso, mejor hacer una cartera global de crédito corporativo”.

Tres ideas de inversión

Sus tres fondos estrella para el 2023 serán el BNY Mellon Global Equity Income, el BNY Mellon Global Real Return y el BNY Mellon Absolute Return Equity Fund.

“Los fondos de rentas (o dividendos) y retorno absoluto han vuelto para quedarse”, defiende Elder.

El dividendo suele ayudar a diversificar más la rentabilidad en un entorno que se prevé más volátil. Tal y como recuerdan desde BNY Mellon IM, en relación con el S&P 500, “salvo los últimos 12 años, donde ha pesado más la propia revalorización del mercado, el efecto a largo plazo del dividendo reinvertido ha sido casi siempre el componente más importante de revalorización de la renta variable”. Algo que, previsiblemente, volverá a repetirse.

El argumento sobre los fondos de retorno absoluto, que intentan ganar dinero siempre sea cual sea el entorno de mercado, pasa por que “en un viaje mucho más volátil, los fondos más flexibles pueden suavizarlo”. Estos fondos suelen invertir en acciones, bonos y derivados financieros, pueden ponerse cortos al tiempo que mantienen posiciones largas, y atesoran una gran liquidez. “Hay que buscar alfa idiosincrática en vez de recolectar beta de mercado”, al tiempo que este tipo de productos “tienen menos beta y están más descorrelacionados de los activos tradicionales”.

El 70% de los fondos de retorno absoluto suelen estar invertidos en liquidez, y la liquidez “podría pagar el año que viene entre un 4,5% y un 5%”, algo que los inversores deberán tener muy en cuenta para reasignar sus carteras.

