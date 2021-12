Telefónica propone una subida salarial del 1,5% para 2023 y amplía el plan de bajas a más de 2.900 empleados

Telefónica y los representantes de los trabajadores han vuelto a reunirse este martes para retomar la negociación tanto del plan de bajas voluntarias como del Plan Social de Empleo después de un "periodo de reflexión" por ambas partes con el objetivo de "pulir las aristas" surgidas en encuentros anteriores.

Según ha informado UGT, Telefónica ha presentado a los sindicatos nuevos compromisos y avances, entre los que se incluyen elevar a más de 2.900 el número máximo de trabajadores que pueden acogerse al plan de bajas voluntarias, conocido como PSI.

Este aumento se produce después de que Telefónica haya cedido a las demandas de los representantes de los trabajadores y haya aumentado hasta el 33% el porcentaje máximo de salidas en las áreas que considera críticas, frente al 20% que proponía hasta ahora.

En cuanto a las rentas que percibirán los trabajadores que se acogen a este plan, la compañía no ha modifica su última propuesta, que recogía un 65% de renta para los nacidos con anterioridad al 1967 y en un 68% de renta para los nacidos en ese año.

Asimismo, en aras de buscar un acuerdo, también propone que el redondeo de los porcentajes siempre será a favor de incrementar las adhesiones finales y que la prioridad, en caso de registrarse un número mayor de peticiones a los establecidos, se otorgue a los nacidos en el 1967.

Subida salarial para 2023

Por otro lado, de cara a la prórroga del II Convenio de Empresas Vinculadas, la compañía se compromete a mantener un año más las garantías de empleo, no segregación o movilidad forzosa y mantenimiento del poder adquisitivo.

En concreto, propone una subida salarial para 2023 del 1,5%, porcentaje superior al 1% ofrecido con anterioridad por la empresa, y mantiene su oferta de un plus de 300 euros "no consolidable y ligado a resultados de compañía".

Asimismo, la operadora de telecomunicaciones también se reafirma en el compromiso adquirido de crear 400 nuevos puestos de trabajo a lo largo de los próximos dos años.

En cuanto al Plan Social de Empleo (PSE), Telefónica se compromete a presentar un nuevo texto en un breve espacio de tiempo, con la intención de buscar un documento definitivo sobre los cinco ejes (igualdad y diversidad, nuevas formas de trabajo, incorporación del talento, reskilling y desarrollo profesional, empleo y territorio, movilidad funcional y geográfica).

Valoración de UGT

Tras conocer la nueva oferta de la empresa, UGT acepta la subida salarial ofrecida, pero solicita un análisis de la evolución del IPC a finales 2022. En cuanto al plus de 300 euros, pide que en "ningún caso" esté vinculado a los objetivos financieros de la compañía y que conlleve algún tipo de consolidación a tablas.

Respecto al PSI, el sindicato solicita a la compañía que se replantee la oferta económica evitando la diferenciación entre colectivos, así como que aumente los porcentajes máximos de adhesión, tanto en las unidades críticas (33%) como en las no críticas (75%).

Asimismo, propone que exista la posibilidad de que los trabajadores que no tengan los años mínimo de años de cotización para acceder a la jubilación a los 65 puedan extender la renta mensual hasta la edad ordinaria, así como que no se penalice a los que soliciten adherirse al PSI y finalmente no puedan acogerse en el caso de realizarse nuevos ajustes.

UGT asegura que si la empresa accediese a implementar esas mejoras en su propuesta estaría "en condiciones favorables" para firmar simultáneamente los acuerdos reseñados. La próxima reunión queda fijada para mañana, miércoles 22 de diciembre.

