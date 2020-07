Orange España confirma que lanzará su 5G comercial antes de que finalice 2020

Orange España ha confirmado este jueves que lanzará su primera red comercial de 5G en nuestro país antes de finalizar este año. La segunda operadora de nuestro país por número de clientes se sumará así a Vodafone que lanzó su red de 5G en mayo del año pasado y deja a Telefónica como la única de las tres grandes sin fecha oficial de lanzamiento.

Diego Martínez, vicepresidente de la división residencial de Orange España ha indicado que después del verano concretarán los planes y los detalles del lanzamiento, pero ha confirmado que será en un principio con despliegue Non Stand Alone (NSA) -sobre red 4G- a la espera de que el protocolo Stand Alone, solo 4G, esté terminado.

El lanzamiento de Orange se producirá incluso antes de la subasta de 700 MHz anunciada por el Gobierno para el primer trimestre del próximo año y a la espera a que se reordene el espectro de cada una de las frecuencias que ya han sido adjudicadas a los operadores.

Durante la presentación de los resultados económicos del semestre en los que la operadora francesa registró unos ingresos de 2.503 millones de euros, un 4,6% menos que en junio del año anterior y un EBITDAal de 728 millones, un 7,5% menos que en el mismo periodo de 2019, el CEO de la compañía Laurent Paillassot volvió insistir en el giro del mercado hacia el bajo coste como responsable de sus resultados.

Una situación que se vio agravada por el Covid. La compañía cifró en 70 millones de euros el impacto de la paralización comercial de los meses del confinamiento, aunque valoró que durante estos meses la compañía ha comenzado a mejorar sus cifras en el marco de su nueva hoja de ruta.

Guerra por el 'low cost'

Paillassot -que será sustituido por Jean-François Fallacher en septiembre- ha indicado que Orange ya tiene más de dos millones de clientes con tarifas de datos ilimitadas en móviles, de los cuales 1,3 millones las tienen con productos convergentes de la marca Orange.

En cuanto a la guerra por el low cost indicó que en el pasado semestre se registraron 8.000 altas netas de productos convergentes de Amena lo que les hace ver con buenas perspectivas el segundo semestre.

Precisamente, para enfrentar la segunda parte del año y rentabilizar nuevamente los derechos del fútbol, Orange ha lanzando una completa reestructuración de sus paquetes convergentes Love en particulares y empresas.

Nuevos paquetes

Los nuevos paquetes que incluyen importantes rebajas de precios incluirán a partir del 3 de agosto televisión en todas sus ofertas. Los paquetes más baratos incluirán televisión básica con 40 canales y contenidos a demanda, el segundo nivel incluirá Netflix y Amazon; y el tercero todo el fútbol de Liga y Champions.

En relación a la guerra comercial de la segunda parte del año, Paillassot cree que el Covid no hará más que reforzar el mercado de bajo coste y que será mas difícil mantener al cliente de alto valor. Pese a ello, ha indicado que su objetivo es volver a tener altas netas en el tercer o cuarto trimestre. "Es un mercado que tiene sus retos y creemos que tenemos las herramientas para competir mejor".

Del mismo modo, Diego Martínez se mostró confiado en queen el segundo semestre comenzarán a rentabilizar el fútbol, como única alternativa a Telefónica con estos contenidos. "Este nuevo portfolio es más competitivo y esperamos que los resultados comerciales comiencen a mejorar", ha dicho.