Orange Bank lanza una tarjeta sin numeración ni CVC de la mano de Mastercard

Orange Bank, el banco que la 'teleco' lanzó a España el pasado año y que de momento solo está disponible para sus clientes, ha lanzado de la mano de Mastercard la primera tarjeta de débito 100% móvil, a través de la iniciativa “Digital First” de la firma de medios de pago, que permite emitir una tarjeta que no incluye numeración ni datos sensibles, y que únicamente contiene el nombre personalizado del titular.

Esta tecnología incrementará la seguridad de los clientes, ya que el número de tarjeta, el código CVC o la fecha de caducidad no se mostrarán y solamente podrán visualizarse dentro de la app de Orange Bank previa autenticación del cliente.

Este programa permitirá que los clientes que quieran puedan operar con una tarjeta digital de Mastercard, prescindiendo si así lo desean de la tarjeta física.

La tarjeta ya está disponible en la app móvil de los clientes de Orange Bank. Además, podrán hacer uso de la misma de forma inmediata: una vez que el usuario disponga de saldo en su cuenta, podrá empezar a efectuar compras online y realizar operaciones en comercios físicos o cajeros a través de las diferentes soluciones de pago móvil como Apple Pay, GooglePay o Samsung Pay.

Los clientes pueden además solicitar la tarjeta física si quieren, que no tendrá información sensible y por tanto no generará a los usuarios las mismas preocupaciones ante la pérdida o robo de la misma que el resto de las tarjetas del mercado. Además, el usuario podrá gestionar sus preferencias de seguridad, como lo hace hoy en día desde la app, como congelar o descongelar su tarjeta, cancelarla si lo necesita, o controlar el límite de gasto. Desde la entidad también destacan el beneficio medioambiental que proporciona poder prescindir del plástico de las tarjetas.