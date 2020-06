Orange renueva LaLiga y la Champions a Telefónica y Mediaset se queda sin fútbol

La guerra del fútbol de la próxima temporada 2020-2021 comienza a tomar forma. De esta manera, Orange será la única operadora que comparta los derechos de LaLiga y la Champions League con Movistar después de que la operadora francesa aprobase comprar el fútbol a Telefónica para la siguiente temporada.

El consejo de Orange ha aprobado esta tarde la adquisición de los derechos por un montante similar al pagado en la temporada en curso. Mediaset, que adquirió el año pasado los derechos para su plataforma en streaming, se cayó de la primera etapa de la subasta lanzada por Telefónica a comienzos de mayo y dos meses antes de la fecha elegida hace un año.

En el caso de Orange pagó unos 300 millones de euros para tener el fútbol esta temporada, un coste mayor que años anteriores porque sin los británicos el desembolso se repartió en menos clientes. La adquisición adelantada por Expansión y confirmada por Invertia era la principal opción que Orange tenía sobre la mesa.

En la última rueda de resultados trimestrales, el CEO de la compañía Laurent Paillassot indicó que el fútbol es un contenido clave para sus abonados y que intentarán tener la mejor oferta de cara a la próxima temporada. Pese a ello, no confirmó oficialmente si renovarían el fútbol un año más.

Nueva guerra del fútbol

"El fútbol es contenido clave en España y nos ha dado buenos resultados. Y el no tener fútbol para otros operadores no ha tenido un buen impacto en sus cuentas de resultados. Tendremos que tomar esa decisión a finales de este semestre o en julio, aunque nuestra apuesta sigue siendo válida y no tenemos intención de cambiar de momento, pero tendremos que tomar la decisión más adelante", indicó.

Por otro lado, la operadora naranja tiene un elevado número de clientes de fútbol en su planta de abonados, aproximadamente 350.000 a 400.0000 de sus 698.000 abonados totales, lo que les hace altamente dependiente de estos contenidos y les expone a una fuga si es que renunciaban a Champions y LaLiga.

De esta manera, se convierten en los únicos que compartirán el fútbol con Telefónica. La operadora española debe pagar anualmente 1.300 millones de euros por los derechos de LaLiga y la Champions, por lo que el ingreso de los 300 millones de Orange son muy importantes para aliviar la factura final.

De hecho, mientras más clientes tengan, menos tendrán que pagar. Una situación clave en momentos de crisis económica y cuando los ingresos en todo el sector de las telecos volverán reducirse este año, en esta oportunidad por el impacto de la crisis económica generada por el Covid.