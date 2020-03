Huawei juega sus últimas cartas para no quedar fuera de la carrera del 5G en España

Las futuras redes de 5G en España siguen siendo una incógnita, ya que Moncloa no mueve ficha públicamente respecto del protocolo de seguridad que deberá tener esta nueva tecnología, en línea con lo que están haciendo otros países europeos.

Una situación que mantiene paralizadas las decisiones de Telefónica, Vodafone y Orange respecto de la adjudicación de sus redes de radio. Éstas son las que necesitan una mayor inversión y capilaridad y, por tanto, reportarán mayores gastos e ingresos para sus proveedores.

Una decisión clave también para el negocio de Huawei en España, que ha sido excluido a nivel internacional de las redes core de Orange y Vodafone, es decir las redes que contienen los datos de los usuarios y, por tanto, que son las más sensibles.

De esta manera, si Moncloa es restrictiva con Huawei, las operadoras de telecomunicaciones buscarán alternativas en Nokia o Ericsson, y si por el contrario, se aprueba una legislación menos restrictiva, sus opciones crecen.

Moncloa elabora en estos momentos el borrador del protocolo y espera lanzar la consulta pública a las operadoras en los próximos meses. No se atreven a dar fechas aunque indican que será antes de que finalice el primer semestre.

Amenaza de EEUU

Cuando finalice esta consulta pública, se adaptará el proyecto y luego volverá a audiencia pública, para elaborar el texto definitivo que, si todo marcha de manera rápida, podría estar en poder de las operadoras antes de que finalice 2020.

Un documento que el Gobierno elabora en medio de una guerra comercial internacional en la que Estados Unidos ha presionado de todas las maneras posibles a los gobiernos europeos para que excluyan a Huawei.

La última presión vino de parte de Robert Strayer, el subsecretario de Estado adjunto de EEUU para la comunicación internacional y cibercomunicación. En una reunión en Madrid con periodistas advirtió que Estados Unidos no compartiría datos con países que utilicen a Huawei en sus redes.

Por operadoras, Telefónica España seleccionó a Huawei para desplegar su red core en el mediano plazo aunque indicó que en el futuro diversificará sus infraestructuras y tendrá nuevos proveedores entre los que no estará el fabricante chino. Esta decisión se ha tomado porque, según la operadora, Huawei no accedió a compartir sus redes.

En el caso del radio, en estos momentos está buscando a su proveedor para 5G en redes non stand alone (NSA), aunque los principales candidatos son Nokia y Ericsson, sus actuales proveedores.

En cuanto a Vodafone, la operadora británica anunció que no contará con Huawei para su red principal de 5G, el core que aglutina el núcleo del despliegue y los datos de los usuarios y clientes.

Comisión Europea

Vodafone además invertirá 200 millones de euros en los próximos cinco años para quitar a Huawei del core de sus redes 4G. Esto no significa que la compañía asiática deje de estar presente en el despliegue de redes 5G y 4G, pero su participación se limitará ahora solo al radio, que es el transporte de la señal y las redes.

Vodafone España tiene una alta exposición de su red de radio a Huawei, por lo que si decide cambiar de proveedor debería realizar una fuerte inversión. Del mismo modo, si eligiese ahora a Huawei y posteriormente el Gobierno realiza una regulación restrictiva como el caso de Reino Unido -en donde se limitó el uso de un solo proveedor al 35% de la red- debería realizar dos veces la misma inversión.

En el caso de Orange, la matriz decidió utilizar en Francia a Nokia y Ericsson para su despliegue 5G excluyendo a Huawei de su red. En España su situación es similar a la de Vodafone: tiene una elevada exposición de su red actual a Huawei y está a la espera de las directrices gubernamentales para tomar su decisión.

En cualquier caso, Telefónica, Orange y Vodafone esperan que en el despliegue de redes stand alone en el futuro (actualmente se están tomando decisiones solo para el estándar non stand alone) existirá un ecosistema abierto en el que varios proveedores coexistirán para desarrollar las redes core y radio. Esto abrirá la puerta a una decena de nuevas compañías más allá de Huawei, Nokia y Ericsson.

A comienzos de este año la Comisión Europea remitió a los Estados miembro una lista de directrices sobre seguridad en las redes 5G, si bien no ha vetado el equipamiento de Huawei porque entiende que tal decisión corresponde a los gobiernos estatales.