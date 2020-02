EEUU amenaza a España con no compartir datos por su relación con Huawei

EEUU ha redoblado sus esfuerzos para sacar a Huawei de las redes mundiales de telecomunicaciones. Una tarea que, por el momento, no ha rendido los resultados esperados en Europa, lo que ha obligado a la Administración Trump ha subir el tono en su escalada de presiones.

El último episodio se ha vivido este jueves en un encuentro privado con periodistas en el que EEUU avisó a España que si abría sus redes 5G a fabricantes chinos como Huawei y ZTE: "Se pondría en peligro la compartición de datos de seguridad e inteligencia".

Lo dijo Robert L. Strayer, secretario de Estado adjunto de EEUU y responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales, en declaraciones recogidas por El Mundo y Vox Pópuli.

Documento de la UE

Stayer ha indicado que "no compartiremos información con los países que tengan en sus redes de telecomunicaciones componentes de compañías como Huawei o ZTE". Por el contrario, ha indicado que la sueca Ericsson, la finlandesa Nokia y la surcoreana Samsung están igual de avanzadas en 5G como Huawei.

Según indica El Mundo, Strayer ha puesto el foco en un apartado del documento consensuado por la Unión Europea en el que hace referencia como un riesgo de los proveedores a resultas de la ausencia de sistemas de control e equilibrio no legislados o democráticos.

Para el diplomático estadounidense, este punto invalidaría a marcas como Huawei, aunque no se mencione a ésta ex profeso. "En China no hay Estado de Derecho", ha manifestado.