Faes Farma usará su nuevo negocio de oftalmología para impulsar su expansión en Latinoamérica y Oriente Medio

Faes Farma prevé duplicar su facturación en cinco años tras sus 'compras' en oftalmología y su internacionalización

Faes Farma avanza en su plan para doblar su facturación de cara a 2030, tal y como recoge el Plan Estratégico que aprobó este verano. La compañia va a emplear sus nuevos activos en oftalmología para potenciar su internacionalización, especiamente en Latinoamérica y Oriente Medio.

Cabe recordar que en lo que va de año, Faes Farma ha cerrado las compras de la portuguesa Edol y Sifi. Y con ellas su pipe line en oftalmología.

Según explica Eduardo Recoder, CEO de Faes Farma, en un encuentro con periodistas, estos productos van a servir como puerta de entrada en nuevos mercados para Faes, especialmente en América Latina y Oriente Medio.

Se trata de unos movimientos que, en el caso del contienente americano, se espera que fructifiquen en 2027. "Hay mucho interés", afirma Recoder, quien indica que hay un importante interés en estos productos.

Particularmente en el caso de Brasil, en donde

Latinoamérica y oriente medioa., Brasil, una posible joint venture. Portfolio de oftalmología. Akantior.

Presión competitiva menos alta que en otras áreas. modelo de negocio aseuible. Faes pasa a ser una compaía también de oftalmoglofía. Edol laboratorio familiar pequeño pe3ro muy potentes. Tienen el mismo tamaño que faes en Portugal. Cierta presentcia itner

SIF mayor adquisiti´con de la historia de FAES, adquisición transformadora. Nergocio tradicional de colirios yu otrso produto, 100 millones de facturación. peqwueña filial española. Portfolio innovador en crecimioenot.

Segunda palanca: CMO. Tieen uin planta espectacular. Varios contratos. producimos para mercadona. Son contraqtos opara multainicoanesl globales de oftalmología, compromiso de cubrir el 50% de syus producción. b20 millones adicioanels en los próximos tres cuatro años. con un buen margen.

oftalmología producccion a terceros.

akantior . medicamento patentado y keratitis por anatamueva. 2.500 pacientes. baza muy importante par aentrar en estados unidos.

Edo Derio, son 200 millones de de inversión, se acabó se acabó el año pasado y ahora estamos haciendo todo el traslado y es el momento poner en valor Derio, ¿no?

Y aquí es donde tenemos todo un proyecto de mejora continua, que estamos trabajando en una compañía externa especializada para hacer una mejora en toda la proceso de producción. Estamos viendo también todo el mapa productivo de la compañía, estamos eh viendo cómo podemos incluso recuperar producción que nos hacen terceros de algunos productos propios para para poder de alguna forma, bueno, pues integrarlos en en nuestra capacidad productiva.

Alianzas estratégicas muy importante para el desarrrollo y codesarrollo .

Exeleencia fundametnl y copmercial Delio nos está dando la la oportunidad de triplicar nuestra capacidad productiva. Es verdad que hace hace unos años ya estábamos llegando a nuestro límite en en nuestro límite en Lamiako, ¿no? Que es la planta productiva más más antigua y y había que hacer algo y entonces, bueno, pues pues decidieron, estudiaron la posibilidad de de hacer una una planta y el resultado es esta pedazo de planta que es fantástica.

es fundamentalmente la parte orgánica tiene que aportar pues entre entre todos los negocios establecidos unos 300 millones eh adicionales hasta el 2030 y luego la parte de money nos tiene que traer entre 160 y 200 millones también incrementales, ¿no?

lanzmeinto eeuu. mejor forma de entrar en EEUU por el tema d elos aranceleosñ Se itnentó con bilastina pero no se consiguió. tenemos un par de licencias en EEUU.

acuerdos de codesarrollo acuerdo cerrad. igual en 12 medses podemos estar informando de algún acuerdo cerrado. Moléculas fase II y III,