Livensa Group busca duplicar sus plazas en residencias universitarias europeas tras fusionar Nido y Livensa Living

Para apoyar su plan de expansión y responder a la alta demanda de alojamientos, la empresa ha trasladado su sede a Madrid y nombrado a Irene Gómez Luque como directora de Digitalización.

El grupo reforzará su presencia en España, Portugal e Italia, al tiempo que prevé expandirse a nuevos mercados europeos como Alemania.

La compañía opera ahora bajo dos marcas: Livensa Living para residencias universitarias y Livensa Studios para estancias cortas y flexibles.

Livensa Group fusiona las marcas Nido y Livensa Living con el objetivo de alcanzar las 25.000 camas en Europa para el año 2031.

Livensa Group inicia una nueva etapa de crecimiento en Europa tras completar la integración de Nido Living y Livensa Living.

La compañía, respaldada por CPP Investments, aspira a alcanzar las 25.000 camas en 2031, frente a las 12.415 que tiene actualmente repartidas entre España, Portugal e Italia.

Para alcanzar este objetivo, el grupo prevé reforzar su presencia en estos tres países y ampliar su actividad a nuevos mercados europeos, entre ellos Alemania.

El grupo contará con dos marcas. Por un lado, Livensa Living, centrada en residencias universitarias. Por otro, Livensa Studios, destinada a alojamientos con estancias más cortas y contratos más flexibles.

Esta nueva etapa llega después de un año de integración de las operaciones, equipos y carteras de ambas compañías. Con esta unión, la marca Nido desaparece y todos sus activos pasan a operar bajo las marcas de Livensa Group.

Por su parte, la compañía ya ha dado nuevos pasos para ampliar su negocio en Europa. En concreto, durante el último año ha realizado tres adquisiciones en Italia que suman más de 1.300 camas.

Además, la integración ha supuesto el traslado de la sede del grupo a Madrid.

La nueva plataforma reúne las actividades de inversión, promoción y gestión de residencias universitarias.

De esta forma, dispone de mayores recursos, más capacidad operativa y una cartera de proyectos más amplia para impulsar su expansión.

El consejero delegado de Livensa Group, Carlo Matta, ha destacado que la unión de ambas compañías permitirá acelerar su crecimiento en Europa.

"Como Grupo, mantenemos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en Europa en nuestro camino hacia las 25.000 camas en 2031", ha señalado.

Falta de plazas universitarias

La expansión de Livensa Group se produce en un contexto de elevada demanda de alojamiento para estudiantes en Europa.

Según la compañía, la oferta de plazas en residencias universitarias sigue siendo muy inferior al número de estudiantes en los principales mercados en los que opera.

Ante esta situación, el grupo pretende aumentar su oferta de alojamiento y reforzar sus relaciones con universidades y administraciones locales.

Asimismo, la compañía considera que la construcción de nuevas residencias puede contribuir a reducir la presión sobre el mercado del alquiler tradicional.

También destaca su papel para atraer estudiantes internacionales y favorecer la actividad económica de las ciudades.

Por otra parte, Livensa Group está invirtiendo en nuevas herramientas digitales para mejorar los servicios que ofrece a sus residentes.

Estas mejoras abarcan desde la reserva de las habitaciones hasta la llegada y la estancia de los estudiantes.

Para impulsar esta estrategia, el grupo ha nombrado a Irene Gómez Luque directora de Digitalización e Innovación.

La directiva se incorporó al equipo el pasado 14 de septiembre y será la encargada de liderar la estrategia digital de la compañía durante su expansión europea.