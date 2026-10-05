Aedas traspasa a Orion y Neinor nueve activos inmobiliarios por 111 millones para construir casi 1.100 viviendas

Aedas supervisará el diseño, las licencias y la construcción; ocho ventas se cerrarán en diciembre de 2026 y la restante en 2027.

Los activos permitirán desarrollar 1.097 viviendas de gama media en las principales ciudades españolas, sobre más de 107.064 metros cuadrados edificables.

La operación suma 110,9 millones de euros: 81,9 millones por la cartera central y 29 millones por el proyecto Valdecarros.

Aedas venderá nueve activos residenciales a una joint venture participada en un 90% por un fondo de Orion y en un 10% por Neinor.

Aedas ha llegado a un acuerdo con una joint venture participada al 90% por un fondo de Orion y al 10% por Neinor para venderle un paquete de nueve activos destinados a promociones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades de España del segmento residencial de gama media.

Cabe recordar que Orion Capital Managers es el mayor accionista de Neinor y, además, han creado una joint venture para promover vivienda en España. Al tiempo que Neinor es la sociedad matriz de Aedas.

El perímetro total de transmisión es de 110,9 millones de euros. Hay una cartera central de 81,9 millones, y también se trasmite el proyecto Valdecarros por importe de 29 millones.

El cierre de la venta de ocho de los activos está previsto para diciembre de 2026, y el cierre de la venta del activo restante está previsto para 2027.

En el marco de las referidas promociones, está prevista la construcción de un total de 1.097 viviendas, distribuidas en una superficie residencial edificable de más de 107.064 metros cuadrados, además de otras instalaciones.

Aedas actuará como delivery partner manager, supervisando el diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción, tal y como han informado a la CNMV mediante un hecho relevante.

Tanto Aedas como Neinor han tenido que argumentar la operación ante la CNMV por tratarse de operaciones vinculadas, ya que Orion es uno de los principales accionistas de Neinor, con un 28,8% de su capital, y tiene dos consejeros (Aref H. Lahham y Fanny Kindler) en su consejo, al tiempo que Aedas es filial de Neinor -empresa esta última a la que Alantra ha asesorado en esta operación-.