Merlin Properties ficha como nuevo director financiero a Javier Echave, que deja Heathrow después de 18 años

La compañía prevé que los centros de datos representen hasta el 65% de su facturación en 2032, tras captar 767 millones en una ampliación de capital.

Merlin Properties registró un beneficio recurrente de 180 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 8% más que el año anterior.

Echave, con experiencia en Ferrovial y cargos directivos en Heathrow, asumirá la dirección financiera de la promotora inmobiliaria española.

Javier Echave Espot, que ha trabajado en Ferrovial y es actualmente director general de operaciones (COO) del aeropuerto de Heathrow, dejará su cargo en octubre y pasará a ser el director financiero de Merlin Properties.

De esta forma, el ejecutivo español regresa a España después de desempeñarse más de 18 años en Heathrow y se encargará de la dirección financiera de la promotora inmobiliaria.

Consultados por Europa Press, desde Merlin Properties han señalado que la empresa "no ha hecho ni está haciendo comentarios al respecto".

Echave, que cuenta también con una trayectoria dentro del grupo Ferrovial, ha sido consejero y director financiero (CFO) de Heathrow entre 2016 y 2024. Desde ese año, ha sido director general de operaciones del mayor aeropuerto del Reino Unido, un cargo que está previsto que deje en octubre, de acuerdo con los medios.

Anteriormente ha ocupado los cargos de 'Heathrow Business Finance Director' (2013-2016), 'Head of Central Finance' (2011-2013) y 'Special Projects & Refinancing Manager' (2008-2011) en el aeropuerto, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

En sus últimos resultados financieros, Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el beneficio neto contable fue de 579 millones de euros, un 13% más, e incluye, entre otros elementos, el efecto positivo de la revalorización de activos, que avanzaron un 3,7%, hasta los 13.508 millones de valor conjunto de todos sus inmuebles.

Esta cartera se vio impulsada principalmente por el negocio de 'data centers', responsable de aproximadamente el 80% de la creación de valor durante el semestre.

Precisamente la socimi anunció en marzo que captaba 767 millones, a precios de mercado, en su ampliación de capital para impulsar su negocio de centros de datos.

En esa línea, el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, vaticinó en abril ante sus accionistas que la compañía va a multiplicarse por tres para el año 2032, cuando se prevé que la mayor parte de sus centros de datos estén ya operativos y supongan hasta el 65% de la facturación total de la empresa.