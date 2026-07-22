Metrovacesa cierra el primer semestre con un beneficio de 17,8 millones tras disparar un 138% sus ingresos hasta junio

La promotora mantiene sus previsiones para el año y prevé generar más de 200 millones de flujo de caja operativo en 2026.

Durante el semestre, Metrovacesa entregó 809 viviendas, vendió sobre plano 607 unidades y logró un margen bruto del 27,2%.

Los ingresos de la compañía crecieron un 138% hasta los 315,8 millones de euros y el Ebitda se disparó un 809%, alcanzando los 49,2 millones.

Metrovacesa obtuvo un beneficio neto de 17,8 millones de euros en el primer semestre, revirtiendo las pérdidas de 15,5 millones del año anterior.

Metrovacesa volvió a beneficios en la primera mitad del año al obtener un beneficio neto de 17,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 15,5 millones que registró un año antes.

La compañía elevó un 138% sus ingresos entre enero y junio, hasta los 315,8 millones de euros, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 809%, hasta los 49,2 millones, según ha informado este miércoles la promotora.

Durante los seis primeros meses del ejercicio, Metrovacesa entregó 809 viviendas y alcanzó un margen bruto del 27,2%.

La promotora mantiene además su previsión de cumplir los objetivos fijados para el conjunto del año.

Metrovacesa vendió sobre plano 607 viviendas durante el primer semestre, con un precio medio de 376.000 euros por unidad, un 2,9% superior al registrado un año antes.

A cierre de junio, la promotora contaba con una cartera de preventas de 2.893 viviendas, equivalente a unos ingresos futuros de 1.064 millones de euros, un 20,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha asegurado que "estas cifras reflejan la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de negocio con rigor y rentabilidad".

La promotora atribuye esta evolución al buen comportamiento de su actividad residencial y del negocio de venta de suelo.

"El crecimiento de la actividad estuvo respaldado por el buen comportamiento del negocio promotor y por la fortaleza de la actividad de ventas de suelo, que aportó 38 millones de ingresos en el semestre", ha señalado la compañía.

De cara al conjunto del ejercicio, Metrovacesa mantiene su previsión de generar más de 200 millones de euros de flujo de caja operativo en 2026 y entregar un volumen de viviendas similar al del año pasado.

Además, la inmobiliaria considera que los resultados del primer semestre, junto con el nivel de preventas y la "calidad de su cartera de proyectos, refuerzan la confianza en el cumplimiento de su plan de negocio, manteniendo una estrategia centrada en la rentabilidad, la disciplina financiera y la creación de valor sostenible para sus accionistas".