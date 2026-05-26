Blackstone se queda con el 100% de Quasar, la firma que tenía con Santander con el 'ladrillo' de Popular

La creación de Quasar se financió con una aportación de capital de 2.928 millones de euros y un préstamo de 7.332 millones.

El valor de los activos inmobiliarios traspasados a Quasar fue de 10.000 millones de euros en 2017, reduciéndose a 3.158 millones en 2024.

Santander había reducido su participación en Quasar al 2,94% tras una operación acordeón, permitiendo a Blackstone aumentar su control por encima del 97%.

Blackstone ha adquirido el 100% de Quasar, el vehículo inmobiliario creado junto a Santander para gestionar los activos de Banco Popular.

Blackstone se ha quedado con la totalidad de Quasar, el vehículo inmobiliario que tenía con el Santander para gestionar el 'ladrillo' que heredó de Banco Popular cuando se hizo con la entidad por haber sido resuelta por los reguladores.

La semana pasada, la sociedad Project Quasar Investments 2017 SL informó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) que pasaba a ser una sociedad con un solo socio, Quasar Investment Sarl. Esta es la sociedad a través de la cual Blackstone controla su participación.

A mediados del año pasado, se hizo público que en 2024 Santander había reducido su participación en Quasar al 2,94%. Esta reducción de la participación se produjo en el marco de una 'operación acordeón' realizada por la sociedad para sanearse económicamente, que consistió en una reducción de capital y una ampliación de capital simultánea, de modo que Blackstone, que ya poseía el 51%, alcanzó más del 97%.

En agosto de 2017, Santander anunció el acuerdo de venta del 51% a Blackstone de la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con la actividad inmobiliaria procedentes del Banco Popular, en una operación que constituyó una de las mayores de la historia inmobiliaria española.

El valor de los activos traspasados a Quasar fue de unos 10.000 millones de euros en aquel momento, un valor que se había reducido a unos 3.158 millones de euros en 2024, según las cuentas anuales de Quasar, las últimas disponibles.

Para la creación de Quasar, ambos socios realizaron una aportación de capital de 2.928 millones de euros, mientras que se pidió un préstamo de 7.332 millones.