Brookfield compra a Blackstone su socimi de pisos de alquiler Fidere por 1.050 millones

Brookfield refuerza así su presencia en el mercado residencial español, especialmente en la Comunidad de Madrid.

El cierre definitivo de la operación y el pago total están sujetos a la aprobación de la junta de accionistas de Fidere el 28 de abril.

La cartera de Fidere incluye unas 5.000 viviendas, principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque se descontarán 425 millones de euros de deuda.

Blackstone vende su socimi de viviendas en alquiler, Fidere, a Brookfield por 1.050 millones de euros.

Blackstone ha cerrado un acuerdo con Brookfield para desprenderse de Fidere, su socimi de vivienda en alquiler, por un valor total de 1.050 millones de euros, tal y como ha comunicado a BME Growth, el mercado alternativo donde cotiza la compañía.

Este importe refleja el valor de su cartera, integrada por unas 5.000 viviendas, en su mayoría ubicadas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, de esa cifra habrá que descontar aproximadamente 425 millones de euros correspondientes a deuda.

La liquidación del importe resultante se producirá en la fecha de consumación de la operación, salvo una parte de la contraprestación total, que se abonará tras el cierre de la operación, sujeto a su aprobación en la próxima junta general de accionistas de Fidere, que se celebrará el 28 de abril.

En la fecha de cierre también se resolverá el contrato de prestación de servicios y gestión con Testa Homes, otra empresa de Blackstone, aunque seguirá prestando servicios transitorios de gestión de forma temporal.

Según las últimas cuentas de la socimi, los ingresos procedentes del alquiler de sus pisos ascendieron a 27 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, con un resultado de explotación de 32,5 millones de euros.

Los resultados se explican por el impacto positivo de la partida de enajenaciones, que sumó 21 millones. El beneficio atribuido fue de 18 millones de euros en ese primer semestre del año.

Blackstone ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado residencial español desde la pasada crisis financiera, con la compra de carteras de vivienda en alquiler y su posterior rotación hacia vehículos más especializados.

Fidere nació, precisamente, como una de las principales plataformas del grupo en España, enfocada en bloques de pisos en áreas metropolitanas con alta demanda de alquiler.

Para el fondo canadiense Brookfield, la adquisición refuerza su apuesta por el residencial en España y en particular en la Comunidad de Madrid, donde ya opera a través de distintos vehículos inmobiliarios.