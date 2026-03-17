Room00 llega a Londres con una inversión de hasta 80M de euros distribuida en cinco nuevos establecimientos

El objetivo de Room00 es alcanzar 200 establecimientos y 15.000 habitaciones en los próximos cuatro años, posicionándose como líder en hospitalidad urbana enfocada en viajeros jóvenes.

En Portugal, Room00 destinará hasta 80 millones de euros para proyectos en Lisboa y Oporto, añadiendo 217 habitaciones a su oferta.

La expansión europea de Room00 incluye una inversión de hasta 120 millones de euros en España, con ocho nuevos establecimientos en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, y 140 millones en Italia, con proyectos en Roma, Florencia y Milán.

Room00 invertirá entre 50 y 80 millones de euros para abrir cinco establecimientos en Londres, sumando 220 habitaciones en zonas céntricas como Bloomsbury, Paddington, St Paul’s y Victoria.

Room00, la plataforma de hostes y hoteles boutique, comienza a detallar su llegada a Londres. La compañía se estrenará en el mercado británico con un total de cinco nuevos establecimientos que sumarán 220 habitaciones a su flota, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

En concreto, el grupo inmobiliario ha elegido cuatro áreas clave del centro de Londres para iniciar su andadura británica. Bloomsbury, Paddington, St Paul’s y Victoria serán las zonas que alberguen los nuevos activos de la plataforma hotelera.

La llegada a Londres supone un paso clave en la estrategia de crecimiento de Room00. En este sentido, la plataforma hotelera pretende destinar entre 50 y 80 millones de euros en esta operación, que se enmarca en la expansión del grupo tras el compromiso de 400 millones con el fondo King Street Capital.

En palabras de la compañía, "Londres es uno de los mercados urbanos más atractivos del mundo" y, además, "encaja muy bien" con la forma de desarrollar los activos de Room00.

El grupo hotelero no sólo tiene este proyecto entre manos, aunque sí es el único que abarca un nuevo mercado para la compañía.

Expansión en Europa

Room00 se encuentra en plena expansión europea y una de sus apuestas más grandes es España. "Es un mercado clave", señalan desde la propia inmobiliaria.

Así, en la nueva hoja de ruta del grupo hotelero, la inversión en nuestro país alcanza una horquilla de entre 100 y 120 millones de euros. En concreto, Room00 trabaja en la incorporación de ocho nuevos establecimientos en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, que sumarán 650 nuevas habitaciones.

Italia es otro de los platos fuertes para la compañía. El grupo hotelero prevé invertir entre 120 y 140 millones de euros en el país mediterráneo.

Room00 ya comunicó que estaba trabajando en la adquisición de un activo en Roma, aunque ahora detalla que la inversión también llegará a Florencia y Milán. Entre las tres ciudades italianas, el desarrollo sumará 334 habitaciones a la cartera de activos del grupo.

La expansión de la hotelera sigue en Portugal. Lisboa y Oporto coparán la inversión en el país ibérico, por lo que Room00 ha decidido apostar también por la capital lusa respecto a su primer adelanto de proyecto.

La inversión en el país vecino para la hotelera podrá ascender hasta los 80 millones de euros mediante un plan que agrega 217 habitaciones a los activos de la compañía.

Todos estos movimientos responden a la hoja de ruta que la compañía trazó después de que la firma de inversión global King Street Capital Management se comprometiese a invertir 400 millones de euros en Room00.

Además, también llegan tras la entrada de Juan Velayos al consejo directivo de Room00. El exconsejero delegado de Neinor Homes se incorporó al grupo hotelero junto a Carlos Ortega, gestor de King Street.

Por el momento, el balance de la nueva estrategia alcanza los 20 nuevos establecimientos y suma más de 1.400 habitaciones a la oferta del grupo hotelero.

Así, responde al plan principal de Room00: destinar el 80% del capital a la compra de hostes y hoteles ya en funcionamiento y utilizar el 20% restante en desarrollar proyectos estratégicos alineados con el crecimiento de la plataforma en ubicaciones prime.

Con este plan, el grupo hotelero pretende establecerse como plataforma líder en hospitalidad urbana y diseñar un modelo enfocado en los viajeros más jóvenes, combinando diseño, tecnología, flexibilidad y ubicaciones céntricas en ciudades de relevancia europea.

"Estamos en un momento muy interesante para invertir en hospitalidad urbana en Europa. Existe una oportunidad clara para reposicionar activos bien ubicados y adaptarlos a las nuevas formas de viajar", explican desde Room00. Así, la compañía prevé alcanzar los 200 establecimientos y 15.000 habitaciones en los próximos cuatro años.