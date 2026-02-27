Castellana Properties compra el centro comercial Islazul en Madrid por 340 millones

El centro comercial destaca por su sostenibilidad, siendo el primero en obtener la certificación BREEAM 'Outstanding' a nivel mundial.

Islazul, ubicado en Carabanchel, cuenta con 90.000 m² alquilables, recibe unos 12 millones de visitas anuales y alberga más de 180 marcas.

Con esta adquisición, la cartera de Castellana Properties suma 23 activos y supera los 2.222 millones de euros en valor bruto.

Castellana Properties, participada por el fondo sudafricano Vukile, ha firmado un acuerdo con Henderson Park y Eurofund Group para la adquisición de la sociedad propietaria del centro comercial Islazul, situado en el distrito urbano de Carabanchel en Madrid, por un total de 340 millones de euros.

Así, tal y como ha informado la compañía en un comunicado este viernes, tras esta adquisición, que se espera se cierre el próximo 30 de abril, la cartera de Castellana Properties alcanzará los 23 activos, con una superficie bruta alquilable de 692.105 metros cuadrados y un valor bruto de la cartera superior a 2.222 millones.

En concreto, desde la firma han señalado que dicha operación "está alineada" con la estrategia de Castellana Properties de invertir en "activos líderes en sus áreas de influencia, con posibilidad de crecimiento a través de la gestión activa y proyectos de valor añadido".

"Islazul es uno de los destinos de compras y ocio de la capital más importantes, con una superficie bruta alquilable de aproximadamente 90.000 metros cuadrados y una afluencia anual de cerca de 12 millones de visitas, de las cuales más del 40% provienen de desplazamientos a pie o en transporte público. Está situado frente a la carretera de circunvalación M-40 y cuenta con 4.100 plazas de aparcamiento", han detallado desde la empresa.

Desde su apertura en 2008 y una posterior remodelación parcial en 2019, en Islazul están presentes más de 180 marcas, incluidos distintos operadores como Zara, Primark, Lefties, MediaMarkt, JD o Lidl, sumada a una propuesta de ocio y restauración con 40 establecimientos, entre los que se encuentran, Yelmo Cines, Ilusiona, Burger King, McDonald's, Tony Roma's o Foster's Hollywood.

Según la socimi, se trata del centro comercial "más sostenible del planeta", tras ser el primero en obtener la certificación BREEAM 'Outstanding', alcanzando la puntuación más alta no solo en España, sino a nivel mundial.

"Este reconocimiento es el resultado de una apuesta decidida por la sostenibilidad, que incluye la instalación de paneles solares, el uso de electricidad 100% renovable en las zonas comunes, una elevada eficiencia energética y una gestión responsable de los residuos, perfectamente alineada con la estrategia ESG de Castellana Properties", argumenta.

Por parte de los vendedores, Henderson Park y Eurofund Group, recuerdan que adquirieron Islazul hace dos años "en un momento marcado por fuertes correcciones en los mercados, lo que les permitió acceder a un activo "insustituible y líder en su área de influencia".

En estos dos años, aseguran haber transformado el centro, mejorando su mix comercial, su compromiso con la sostenibilidad y su competitividad a largo plazo.