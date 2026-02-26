La inmobiliaria Espígul llega a Madrid para competir en el segmento del lujo ante el parón de Cataluña

La compañía prevé facturar 100 millones de euros para 2028 y contempla expandirse a Valencia, Málaga, Palma de Mallorca y Portugal en el futuro.

El 80-85% de los clientes iniciales provienen de Latinoamérica, especialmente de México, Colombia y Venezuela.

Espígul ofrece más de 80 viviendas en Madrid, centradas en barrios exclusivos como Salamanca, Chamberí y Chamartín, con precios entre 700.000 y 6 millones de euros.

La inmobiliaria catalana Espígul desembarca en Madrid para competir en el segmento de lujo tras el parón del mercado en Cataluña.

La inmobiliaria catalana Espígul desembarca en Madrid como primer paso de su proceso de expansión por la península ibérica. Desde que en 1989 desarrolló su primera promoción en Gerona, y tras crecer en Barcelona, la Costa Brava y Andorra, acumula una cartera con más de 1.000 activos. De ellos, 400 en promoción propia y otros 600 de terceros.

En su apertura en la capital de España, Espígul ya cuenta con más de 80 viviendas, de las cuales una docena están listas para vender.

Por ahora, su foco principal serán los segmentos prime, lujo y superlujo, con viviendas que oscilan entre los 700.000 euros y los 6 millones de euros y que se localizan en el barrio de Salamanca, Chamberí y Chamartín.

En los meses previos, cuando la inmobiliaria ha estado conformando la oficina y haciendo las primeras preventas, entre un 80% y un 85% de los clientes que se han acercado proceden de Latinoamérica: México, Colombia, Venezuela y, en menor medida, Argentina.

"Somos una inmobiliaria, consultora y promotora 360 grados", ha aseverado Pere Espígul, CEO y fundador del grupo.

Tras años de políticas populistas, nacionalistas e intervencionistas en Cataluña, el grupo inmobiliario familiar se abre a nuevos mercados. "Vemos cierto retroceso en Cataluña, hay mucha demanda para comprar casas allí y poca ayuda para crear oferta, lo contrario que en Madrid", ha reconocido Espígul.

Una vez asienten su propuesta en Madrid, donde ya están buscando suelo para comenzar a edificar y entregar su primera promoción "en 18 o 20 meses", con casas por encima del millón de euros, el grupo valorará su salto al arco mediterráneo (Valencia, Málaga o Palma de Mallorca), así como a Portugal a más largo plazo.

Facturar 100 millones

En la capital, si bien el principal nicho a atacar será el de las casas de lujo, no renuncian a desarrollar promociones plurifamiliares. De hecho, como ha puesto en contexto su fundador, Espígul llevó a cabo la primera vivienda de protección oficial (VPO) de Gerona, por lo que tiene experiencia.

La inmobiliaria cerró el 2025 con una facturación de 70 millones de euros y prevé alcanzar los 100 millones para 2028. Para este año, tiene 270 viviendas en construcción. También se dedica a la rehabilitación e interiorismo de viviendas para ponerlas en el mercado de segunda mano.

Incluso, en su hoja de ruta está contemplado el adentrarse en la construcción y venta de casas prefabricadas o industrializadas, que suelen abaratar en un 20% o 30% el precio medio de las viviendas. "Nos adaptaremos a lo que venga como hemos hecho estos 40 años. Cuando el mercado de casas prefabricadas esté asentado, entraremos".