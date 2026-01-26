Metrovacesa cierra la venta de dos edificios de oficinas en Madrid por 200 millones

Los edificios forman parte del Oria Innovation Campus, un desarrollo junto a la antigua fábrica de Clesa que comprende cuatro inmuebles de usos mixtos.

Las obras, que ya cuentan con licencia, comenzarán pronto y se espera que finalicen en 2029.

El proyecto incluye una torre de 26 plantas y un edificio de 6 alturas en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria, sumando 48.000 m² de superficie bruta alquilable.

Metrovacesa ha vendido dos edificios de oficinas en Madrid a Atrea Real Estate por 200 millones de euros, bajo un acuerdo 'llave en mano'.

Metrovacesa ha cerrado un acuerdo con Atrea Real Estate, el nuevo vehículo de inversión patrimonial del empresario Luis López de Herrera-Oria, para la promoción y la venta a través de un modelo 'llave en mano' de dos edificios de oficinas en Madrid por un valor conjunto de 200 millones de euros.

El acuerdo abarca el desarrollo de una torre de oficinas de 26 plantas y un segundo edificio de 6 alturas en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria, que sumarán cerca de 48.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

Las obras de construcción comenzarán próximamente, al disponer ya de licencia, y finalizarán en 2029, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la promotora inmobiliaria participada al 49% por Santander, al 21% por el empresario mexicano Carlos Slim (FCC) y al 21% por BBVA.

En virtud del acuerdo 'llave en mano', Metrovacesa desarrollará los dos nuevos edificios de oficinas en suelo de su propiedad, mientras que Atrea los incorporará a su patrimonio una vez finalizada la construcción.

Los inmuebles forman parte del proyecto Oria Innovation Campus de Metrovacesa, un desarrollo inmobiliario terciario de regeneración urbana junto a la antigua fábrica de Clesa, y que incluye un total de cuatro edificios de usos mixtos.

Los dos primeros edificios -una residencia de estudiantes y un edificio residencial-, se encuentran en construcción y con finalización prevista en 2026 y 2027 respectivamente. En este sentido, este nuevo acuerdo en oficinas completa la comercialización de todo el proyecto Oria.

El primer edificio de oficinas, Oria Vision, será una torre de 26 plantas y 41.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. El segundo, Oria Terra, consistirá en un edificio de 6 alturas y 6.400 metros cuadrados.