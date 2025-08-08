Álvaro Luna y Yago Ussía abandonan Housers, que cambia de marca y sella una alianza con Divilo

Enésimo cambio de rumbo en Housers, la plataforma pionera de crowdfunding inmobiliario en España. El único de los socios fundadores que quedaba, Álvaro Luna, ha abandonado el consejo de administración y todas sus funciones ejecutivas. Yago Ussía, consejero delegado desde hace dos años, también ha dicho adiós al día a día del proyecto.

Luna, que fundó Housers junto a Antonio 'Tono' Brusola, mantiene sin embargo una pequeña participación en el accionariado, por debajo del 4%, según fuentes relacionadas.

Por su parte, Ussía ha publicado un post en LinkedIn donde asegura que "seguiré apoyando a la compañía desde otra perspectiva, buscando alternativas que contribuyan a su crecimiento".

Pero no todo acaba ahí. Para dar carpetazo a esta etapa y empezar una nueva, Housers ha cambiado su denominación social y su marca comercial, que en adelante serán 3Bells Análisis (la matriz), Crowpire (la marca) y 3B Loans (su nuevo fondo de inversión inmobiliario).

Asimismo, la plataforma de inversión inmobiliaria, que lleva un tiempo intentando virar su modelo de negocio de los pequeños ahorradores a los inversores institucionales, ha sellado una alianza con la fintech Divilo, la plataforma de Juan Guruceta que permite a los negocios aceptar pagos de forma rápida y segura.

De esta forma, Divilo se convierte en el principal partner de cobros y pagos de Housers. Gracias a este acuerdo, Housers integrará su tecnología financiera para optimizar y automatizar todas sus operaciones de pago, aportando "mayor agilidad, seguridad y trazabilidad tanto para la plataforma como para sus inversores y promotores".

Incluso, la colaboración entre Housers y Divilo podría escalar un paso más, dado que fuentes conocedoras aseguran que las dos entidades estudian su fusión con Guruceta como principal candidato a CEO de la entidad resultante si la operación acaba materializándose.

Juan Guruceta, fundador y CEO de Divilo.

Uno de los socios clave de Housers también tiene una participación en Divilo, por lo que la unión que promueve entre ambas generaría sinergias.

El plan está muy avanzado y ya se habla de que Housers podría mudarse a las oficinas de Divilo este mismo septiembre. Ninguna de las entidades ha hecho comentarios al respecto.

Fondo inmobiliario

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, Housers ultima un vehículo de 20 millones de euros para canalizar inversión institucional en el sector inmobiliario residencial español, una sociedad que invertirá en zonas de costa turísticas y en capitales de provincia prime.

El vehículo hará un primer cierre parcial por el 50% del tamaño objetivo, esto es, 10 millones de euros. Varios family offices ya le han comprometido capital, pero no aportarán activos ni cartera a la sociedad.