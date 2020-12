Homyspace y sus inquilinos “perfectos” cerrará este año con más ingresos que en 2019

El marketplace de alquiler corporativo Homyspace iba a cerrar una ronda de financiación el pasado marzo. El estado de alarma por la pandemia la echó al traste y tuvo que presentar un ERTE para sobrevivir.

En menos de nueve meses, la start-up española ha logrado cerrar, ahora sí, una ronda de financiación por valor de 1,2 millones de euros. El CEO y confundador, Ángel Mayoral, cuenta en esta entrevista a Invertia todo el proceso vivido hasta firmarla.

Las pequeñas empresas que salieron de su zona de confort para buscarse la vida en otras ciudades encontraron que muchos hoteles estaban cerrados y ahí estaba Homyspace con sus servicios de alquiler temporal de alojamientos para empleados desplazados. Estos emprendedores les salvaron, y poco a poco han recuperado sus grandes clientes para cerrar este año con una facturación incluso superior a la registrada en 2019.

Además, durante este periodo han aumentado un 30% su stock de pisos, puesto que muchos propietarios que tenían sus inmuebles en plataformas turísticas han visto las ventajas de este modelo de arrendamiento, con periodos medios de alquiler de 3-4 meses, inquilinos que solo están ahí por trabajo, sin impagos, con mayor rentabilidad que el tradicional de larga estancia y todo el proceso digitalizado.

En el horizonte de 2021, Ángel Mayoral señala como grandes objetivos continuar con la digitalización de la plataforma y aumentar el abanico de ciudades (nacionales e internacionales) en que la ofrecer los servicios de Homyspace.

Ángel Mayoral y su socio Alberto García.

¿Cómo han vivido pandemia?

Terminamos 2019 muy bien, triplicando la facturación, con más empleados en plantilla y nuestro mercado seguía subiendo. Llegó 2020 y empezamos por todo lo alto. En marzo, con el 70% del objetivo mensual cumplido a mediados, todos los inversores alineados para cerrar una ronda de financiación y el sábado 14 se decretó el estado de alarma. En ese momento entendí que nos estaba pasando algo muy gordo, llamé a mi socio y ese sábado nos reunimos todo el equipo ejecutivo para ver cómo sobrevivir, lo primero, y salir reforzados.

Marzo fue tremendo. Cientos de devoluciones y reservas, revisiones de contratos, facturas, devolvimos todo a clientes y proveedores, hicimos un ERTE… muy duro. La verdad, encontré mucha solidaridad entre el equipo y los clientes. Evidentemente, la ronda se cayó.

Reorganizamos los equipos, pero en paralelo el área de desarrollo de negocio tenía tiempo para pensar, priorizar, mejorar procesos, digitalización, machine learning y ser más eficientes. A partir del 13 de abril con la apertura de desplazamientos a servicios no esenciales, con la mayoría de los hoteles cerrados, las empresas que necesitaban desplazarse no tenían donde alojarse y en ese momento absorbimos toda esa demanda.

Abril cerró con un retroceso en la facturación del 20%, mayo ya finalizó en línea con 2019 y a partir de ahí hemos ido subiendo. Hemos recuperado el nivel de ventas de los primeros meses del año y además somos un 47% más eficientes.

Con la que está cayendo, cómo han logrado levantar su segunda ronda de financiación por valor de 1,2 millones de euros.

Con mucho esfuerzo. Los inversores han visto de cerca la evolución de todo este proceso, el equipo que está detrás sin el que todo esto hubiera sido imposible, también la enorme oportunidad que hay en este momento y al final ha salido adelante. Al contarlo ahora parece que ha sido un proceso lineal, pero ha habido momentos en los que parecía que funcionaba y otros que caían las ventas a cero.

¿Han cambiado los viajes de negocios con la pandemia?

El perfil de las empresas que se están desplazando es el mismo. Sin embargo, hemos visto cambios en cuanto al volumen de cada perfil que se desplaza. Las muy grandes, con cientos de reservas al año con nosotros, se han parado por completo. Ahora están empezando a reactivarse. Por el contrario, ha habido muchas pequeñas que han visto una oportunidad de hacerse un hueco y han empezado a salir de su ciudad a abrir otros negocios.

Falta poco para terminar por fin el año. ¿Cómo terminará la facturación?

Vamos a superar 2019, lo cual es una gran noticia, pero sobre todos vamos a terminar mucho más eficientes con una cuenta de explotación más saneada y una tracción importante para arrancar con fuerza 2021.

¿Cuáles son los planes para 2021?

Estamos en un escenario nuevo. Lo vemos como un año de grandísimas oportunidades para nosotros y para el emprendimiento en general. Vamos a apostar mucho con esta ronda en potenciar la digitalización y recuperar las salidas internacionales en el momento que podamos. Los deberes ya los hemos hecho.

¿Cuántos desplazamientos y pisos habéis sumado este año?

Tendremos unas 400.000 noches reservadas y ahora unos 14.000 pisos en stock, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto a 2019.

Si algún propietario tiene un piso y lo quiere ofrecer en Homyspace, ¿qué requisitos debe cumplir?

Muy sencillo. Que tenga cédula de habitabilidad, que esté amueblado para entrar a vivir, que tenga wifi, los servicios básicos (calefacción, aire acondicionado en una ciudad cálida, etc.) y que el propietario pueda hacer factura.

¿Tiene que darse de alta como autónomo o empresa para facturar?

No. La mayoría de nuestros alquileres están exentos de IVA, siempre que se identifiquen los trabajadores en el contrato, no se permita la cesión o subarriendo y el destino expresamente pactado en contrato sea el de vivienda. Algunos de nuestros propietarios son empresas (en torno a 70%), que pueden facturar, y otros particulares (el resto).

Los propietarios particulares que alquilen su vivienda a empresas deberán declarar esos ingresos en su Declaración de la Renta o IRPF (modelo 100) como rendimientos de capital inmobiliario. Eso sí, no deben incluir el montante global de las facturas del año, sino exclusivamente las sumas de las bases imponibles (sin el IVA, si existiera) y pueden deducirte todos los gastos que estén relacionados con el alquiler.

Si un propietario pone su piso en Homyspace para alquiler, ¿gana más o menos comparado con el arrendamiento tradicional?

Lo hemos calculado hace poco. La opción del alquiler corporativo de larga estancia es un 27% más rentable que el tradicional, según nuestros datos. Los precios los marcan siempre los propietarios. Además, dispones del piso cada tres o cuatro meses y no se puede prorrogar salvo que ambas partes estén de acuerdo. Y algo a tener muy en cuenta es que en Homyspace tenemos 0% de impagos. Las empresas pagan por adelantado y hay un seguro.

Además, el inquilino es perfecto porque va a trabajar, no tiene problemas con los vecinos, contribuye a la economía local… Los propietarios lo ven con muy buenos ojos. Una vez que han probrado el alquiler corporativo y ven que no tienen ningún problema y la rentabilidad es alta se quedan y no vuelven al turístico.