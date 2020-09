La demanda caerá un 30% en el sector inmobiliario de inmediato, según Century

Pese a que la pandemia del coronavirus ha sido devastadora en la gran mayoría de los sectores, el inmobiliario no ha sufrido las consecuencias de la misma forma que otros sectores para algunos profesionales del sector. Es más, tras el confinamiento y durante la vuelta a la “nueva normalidad” muchos de los resultados obtenidos han sido claramente positivos para estos.



No obstante, expertos en el mercado del sector inmobiliario, como Javier Ortega, fundador y CEO de la empresa inmobiliaria Century 21 New Estate, aseguran que el sector inmobiliario va a sufrir una inminente caída de la demanda, entorno al 30%, y una acumulación de la oferta.

“Aunque hasta el momento había seguido con una cierta ‘normalidad’, no tiene sentido que, ante la crisis económica que estamos viviendo, el mercado inmobiliario continúe tan activo”, asegura Ortega. Además, añade que “a partir de agosto la oferta será más susceptible a las bajadas de precios”.



En este contexto, no será hasta 2023 que se produzca una recuperación total de los precios de la vivienda hasta alcanzar los niveles anteriores al inicio de la pandemia. “Por el momento, los precios bajarán más o menos en función de la ciudad y el barrio; en los mejor valorados el descenso será más leve mientras que, en los periféricos, es donde será más evidente dado que va ligado al nivel socio-económico de los residentes en la zona”, explica Javier Ortega.



En el caso de los alquileres, sucederá lo mismo, aunque la recuperación será más rápida. Desde el inicio de la crisis se han producido negociaciones de los precios de alquiler entre inquilinos y propietarios que varían entre un 5% y un 15%, siendo más acusado en los barrios más económicos y menos en los barrios altos.

Las previsiones de Century 21

Tras haber sobrevivido con éxito a la crisis de la Covid-19 y haber cerrado operaciones incluso durante el confinamiento Century 21 New Estate prevé quintuplicar la facturación en 5 años, pasando de los actuales 1,8 millones de euros a los 9 millones de euros al año en 2025.



Para conseguir este objetivo de facturación, una de las estrategias de la compañía consiste en crecer exponencialmente en el número de agentes comerciales. Actualmente cuenta con un equipo de 45 agentes, que prevé aumentar hasta los 200 en un periodo de 5 años. De esta manera, se convertirá en la oficina franquiciada de la red CENTURY 21 más grande de Europa.



“Hemos puesto en marcha una estrategia digital que generará el escalado del negocio inmobiliario en un periodo de un lustro. La clave está en el reclutamiento de agentes autónomos y en la atracción de clientes vendedores. Si conseguimos estos dos perfiles, la conversión de las operaciones será sencilla por lo que poder llegar a esta previsión será posible”, destaca Ortega.