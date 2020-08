La Puerta del Sol peatonal podría revalorizar los locales y acabar con la "degradación"

La peatonalización de calles para evitar la congestión en las principales vías urbanas, aumentar los espacios para viandantes o para reducir la contaminación es una decisión que suscita un debate entre los comerciantes. Algunos se muestran a favor la eliminación de coches y otros creen que afecta negativamente a sus ventas. Además, este tipo de decisiones también repercute en el precio de los inmuebles de la zona.

El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado la zona peatonal de la Puerta del Sol con hasta cinco tramos de distintas calles que se han cerrado al tráfico. Esta medida forma parte de la iniciativa Madrid 360 llevada a cabo por el Ejecutivo de la capital, encabezado José Luis Martínez-Almeida y que sustituye el antiguo Madrid Central.

Con esta disposición, toda la Puerta del Sol pasa a ser peatonal. Algo que aumenta "los flujos de la gente", como explica el departamento de Retail High Street de Savills Aguirre Newsman, y provoca un "incremento en las rentas de las calles".

Sube el valor de los inmuebles

"Los grandes beneficiados de estas medidas son también los propietarios de los locales, ya que sus activos se pueden revalorizar en gran medida", analizan en la consultoría inmobiliaria Savills Aguirre Newman.

Al convertirse en zonas más transitadas, el aumento de la demanda incrementa el precio de los inmuebles. Así, tanto locales como viviendas aumentan su valor, pues el ocio y la actividad de los comercios se ve muy beneficiado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, durante la inauguración del área peatonal. Joaquin Corchero Europa Press

Por el contrario, el director nacional de la consultora inmobiliaria Ascana, Javier Pastor, considera que "no va a afectar a los precios de los alquileres o al menos no muy notablemente". Así, advierte de que se trata de una medida positiva para el centro de la ciudad, pero esto no conlleva necesariamente una subida en el precio de los locales. Pastor valora que "los niveles de la renta ya están lo suficientemente ajustados a la alta como para subirlos más".

"Las marcas y los propietarios ya saben cómo ajustar su precio. Si se pone una renta más alta, te alegras cuando sube y se alquila, pero cuando atraviesa un periodo de recesión o ajuste, se arrepienten", observa el director nacional de Ascana.

Comerciantes, a la espera de más medidas

Desde la Asociación de Vecinos, Comerciantes y Amigos de la Plaza Mayor y su Entorno defienden que "en la mayoría de los casos, es una revalorización de los locales y ha supuesto una mayor y mejor comercialización de cada uno de los negocios", señala su presidente, Rafael Molina.

Aunque reconoce que dentro de la asociación hay gente a favor y en contra de la medida, considera que puede ser una noticia positiva si "se promociona correctamente venir al centro y se genera un atractivo".

La "degradación" de la zona

El presidente de la asociación estima que el centro de Madrid ha venido acumulando una auténtica "degradación", por lo que "todo lo que se haga en la zona centro es poco, porque se ha ido deteriorando en los últimos años".

En este sentido, considera importante promover un entorno "limpio, seguro y bello" que permita "recuperar la calidad en el centro de Madrid", algo que beneficiaría a los comercios de la zona. Con todo, Molina apuesta por darle un voto de confianza a la actual corporación que "está haciendo las cosas incomparablemente mejor que la anterior".

EuropaPress_3281461_peatonalizacion_puerta_sol_20_agosto_2020

Por ello, Molina se muestra prudente a la hora de evaluar la decisión y el impacto que puede generar la peatonalización, ya que "depende enormemente de las iniciativas de Madrid 360 que lo acompañen, la accesibilidad que se le dé al centro y las facilidades para acceder".

Bajan las emisiones, pero pierde el turismo

Savills apunta que la peatonalización no solo es positiva para "todo tipo de comercios, sino que además, en términos de medio ambiente, se reduce la emisión de gases contaminantes debido a la restricción del tráfico, lo cual es también una buena noticia".

Aunque este es uno de los argumentos principales del ayuntamiento, el colectivo Madrid Sostenible cree que la medida de la administración de Martínez-Almeida "aleja el centro a los turistas", pues no permite "acceder correctamente al centro histórico de la ciudad".

En el Distrito Centro se concentra un 65% de toda la actividad turística de la ciudad, con más de 700 establecimientos hoteleros, según los datos que maneja el colectivo. Tras ver las alternativas planteadas por el ayuntamiento para el transporte rodado estiman que "no son operativas para los vehículos de transporte público".

De esta manera, reclaman que se cuente con todos los sectores implicados "antes de tomar decisiones sobre urbanización y circulación de la ciudad". En septiembre el ayuntamiento ha convocado una mesa de trabajo para evaluar los resultados de las primeras semanas.