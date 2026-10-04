Un posible adelanto electoral amenaza con dejar en el aire la regulación de los centros de datos y las redes eléctricas

También están en riesgo de demora la regulación eléctrica de Ceuta, concursos de transición justa para hasta 11 GW y ajustes de los Certificados de Ahorro Energético.

La reforma de autorizaciones eléctricas y gasistas busca agilizar renovables, almacenamiento y conexiones, pero podría quedar pendiente hasta que un nuevo Ejecutivo retome su tramitación.

El futuro decreto para centros de datos exigirá condiciones de sostenibilidad, cobertura renovable y soberanía digital; estas instalaciones concentran el 34,2% de la capacidad de acceso concedida.

Un adelanto electoral podría retrasar normas clave sobre centros de datos, acceso a la red eléctrica y nuevas inversiones energéticas.

Las consecuencias del 'decreto Maricarmen' no solo pueden arrastrar las manifestaciones por la vivienda. Si el Gobierno convocara elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, tendría un efecto en el sector energético español.

De hecho, se quedarían 'colgando' varios de los desarrollos regulatorios que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), y que deberían esperar unos cuantos meses más hasta que se aclarase el horizonte político.

En este último trimestre, las empresas están tomando decisiones para acelerar las inversiones en redes, mientras que el Gobierno aún debe ordenar el acceso a la capacidad eléctrica y despejar las incertidumbres sobre el Real Decreto para los centros de datos.

En las próximas semanas este Real Decreto deberá superar sus últimos trámites para aprobarse y conocer cuáles son los requisitos definitivos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital.

El Ministerio cerró en septiembre la audiencia pública de una norma que pretende condicionar el acceso a la red de estas instalaciones a una serie de exigencias, entre ellas la cobertura renovable de sus consumos.

Su aprobación es especialmente relevante para un sector que está multiplicando sus solicitudes de conexión.

Los centros de datos acaparan una de cada tres conexiones a la red eléctrica, y concentran el 34,2% de la capacidad de acceso concedida en la red de transporte eléctrico.

Renovables y almacenamiento

Otro de los expedientes que podría verse afectado es la reforma de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas y gasistas.

El paquete incluye modificaciones de los reales decretos 1955/2000, 413/2014 y 1434/2002, además de cambios en órdenes ministeriales, con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa y adaptar los procedimientos a las nuevas necesidades del sistema energético.

La reforma afecta a cuestiones especialmente sensibles para el desarrollo de renovables y almacenamiento, como la gestión de la capacidad de acceso, la autorización de instalaciones y determinados procedimientos de conexión.

Si no se completa su tramitación antes de la convocatoria electoral, los promotores podrían tener que esperar a que el nuevo Ejecutivo retome el expediente.

Territorios no peninsulares

También está pendiente la modificación del Real Decreto 738/2015, que regula la actividad de producción eléctrica en los territorios no peninsulares.

La reforma aborda aspectos técnicos y económicos de estos sistemas, incluidos los informes de cobertura, las pruebas de rendimiento de los grupos generadores y los procedimientos de concurrencia competitiva.

Y uno de los más importantes es el que hace referencia a la entrada en operación comercial de la interconexión submarina que une Ceuta con la Península.

"Se necesita una regulación que defina cuál es el papel que va a tener la central de ciclo combinado que tiene Endesa en la ciudad autónoma, y que hasta ahora abastecía la totalidad de electricidad a la población y que ahora se va a reducir sustancialmente", señalan fuentes conocedoras a este diario.

"No es tanto la retribución por tener disponible la central, sino cuál va a ser el papel de la central a partir de ahora", concluyen.

Nudos de transición justa

En paralelo, el Miteco tiene abiertos varios procedimientos para adjudicar capacidad de acceso en nudos de transición justa.

El objetivo es facilitar la conexión de proyectos renovables y de almacenamiento en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, con compromisos de creación de empleo, formación e inversión local.

El Ministerio ha planteado procedimientos para 15 nudos que suman hasta 11 GW de capacidad potencial, además de concursos específicos.

Entre ellos figura el de Maciñeira, en As Pontes, para adjudicar 600 MW, cuyo proyecto de orden se encuentra en audiencia pública hasta el 22 de octubre. La tramitación de estas órdenes puede prolongarse si no se resuelven a tiempo las alegaciones y los informes necesarios.

CAEs

La incertidumbre también alcanza a otros desarrollos vinculados a la transición energética, como los ajustes del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), cuya aplicación depende de completar los instrumentos normativos correspondientes.

El impacto de un adelanto electoral, no obstante, dependerá del momento exacto de la convocatoria y del estado de cada expediente.

La actividad normativa no se detiene automáticamente con la disolución de las Cortes, pero el Gobierno en funciones tiene limitadas sus competencias al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo situaciones de urgencia o razones de interés general debidamente justificadas.

Para las empresas, el principal riesgo sería la acumulación de retrasos en normas que afectan a decisiones de inversión con plazos largos. La conexión de nuevos proyectos renovables, el almacenamiento, la electrificación industrial y la implantación de centros de datos necesitan reglas claras y procedimientos previsibles.

En un sistema eléctrico que afronta una creciente demanda y restricciones de capacidad en determinados puntos de la red, la aprobación de estos desarrollos reglamentarios será determinante para saber a qué ritmo pueden materializarse los proyectos anunciados.