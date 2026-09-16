Técnicas Reunidas entra en Sudáfrica tras lograr el contrato de ingeniería de una planta de amoniaco verde

La planta se ubicará en la Zona Económica Especial de Coega, junto al puerto de Ngqura, y forma parte del Plan Estratégico SALTA de Técnicas Reunidas para impulsar contratos de servicios sostenibles.

El proyecto incluye electrolizadores para hidrógeno, unidades de separación de aire, planta desalinizadora y sistemas de almacenamiento con más de 100.000 toneladas de capacidad.

La inversión prevista para la planta asciende a 1.800 millones de dólares y producirá un millón de toneladas anuales de amoníaco verde para mercados locales e internacionales.

Técnicas Reunidas ha conseguido el contrato de ingeniería de diseño para una gran planta de hidrógeno y amoníaco verde en Sudáfrica, promovida por Hive Hydrogen South Africa.

Técnicas Reunidas ha entrado en el mercado de Sudáfrica tras resultar adjudicataria de los servicios de ingeniería de diseño de una gran planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde promovida por Hive Hydrogen South Africa (HHSA).

Según ha informado la compañía en un comunicado, la sudafricana HHSA tiene previsto que el contrato adjudicado a Técnicas Reunidas pase directamente a ser de tipo EPC (ingeniería, aprovisionamientos y construcción) para la ejecución material del proyecto.

Una decisión que será posterior a la elaboración de la ingeniería y una vez que se adopte la Decisión Final de Inversión (FID).

Según datos de HHSA, la inversión prevista en la planta alcanzará los 1.800 millones de dólares (unos 1.616 millones de euros).

La adjudicación ha sido dada a conocer por HHSA en el marco del Africa Green Hydrogen Summit, inaugurado este miércoles en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

La planta proyectada producirá alrededor de un millón de toneladas anuales de amoniaco verde para su suministro tanto al mercado nacional como a los mercados internacionales.

La instalación se ubicará en la Zona Económica Especial de Coega, adyacente al puerto de Ngqura, en Nelson Mandela Bay (provincia de Cabo Oriental).

Plan Estratégico

Los trabajos a realizar por la cotizada española en la fase FEED abarcan los electrolizadores para la producción de hidrógeno, las unidades de separación de aire y el circuito de producción de amoniaco verde.

Asimismo, incluyen una planta desalinizadora, sistemas de almacenamiento con más de 100.000 toneladas de capacidad, las conducciones hasta el puerto de Ngqura e instalaciones auxiliares.

Desde Técnicas Reunidas han destacado que esta adjudicación se encuentra "plenamente alineada" con el desarrollo de contratos de servicios que impulsa en el marco de su Plan Estratégico SALTA.

El director comercial de Track&Services en Técnicas Reunidas, Gonzalo Pardo, ha expresado su satisfacción por la adjudicación.

"Contribuiremos a que la Zona Económica de Coega, en la que se instalará la planta, se convierta en un referente para el crecimiento industrial sostenible de África".

"Además, esta adjudicación encaja perfectamente con el fuerte enfoque en proyectos de servicios que nuestra empresa está llevando a cabo actualmente como parte de su Plan Estratégico SALTA", ha declarado.

Por su parte, el director técnico de Hive, John Nutt, ha resaltado que la propuesta del grupo español "fue sobresaliente en todos los aspectos".

"Esperamos que aporten un valor añadido significativo y mejoren aún más el tremendo trabajo que ya se ha dedicado hasta la fecha al desarrollo de la planta de producción de amoniaco, lo que la convertirá en el proyecto de hidrógeno verde y amoniaco verde más eficiente a gran escala", ha afirmado.

Y ha recordado que su objetivo "sigue siendo producir el amoniaco verde con el menor coste a nivel mundial".