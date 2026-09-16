Grenergy duplica su beneficio neto hasta junio, con 74 millones, y lanza programa de recompra de acciones

Grenergy reforzó su cartera de almacenamiento y firmó acuerdos energéticos clave en España, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido y Chile.

La empresa lanzó un programa de recompra de acciones de hasta 50 millones de euros tras la generación de caja por la venta de activos.

Los ingresos aumentaron un 51%, llegando a 661 millones de euros, y el Ebitda creció un 47%, hasta los 126 millones.

Grenergy duplicó su beneficio neto hasta junio, alcanzando 74 millones de euros, un 112% más que el año anterior.

Grenergy obtuvo un beneficio neto de 74 millones de euros en el primer semestre del año, cifra que multiplica por más de dos (+112%) las ganancias de 35 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles la compañía.

Los ingresos de Grenergy alcanzaron los 661 millones de euros entre enero y junio, un 51% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo de renovables se situó en 126 millones de euros, con un crecimiento del 47%, mientras que la inversión (Capex), destinada principalmente a los proyectos híbridos de Central Oasis, alcanzó los 275 millones de euros, con un incremento del 25% sobre el primer semestre de 2025.

Grenergy ha afirmado que prevé acelerar el ritmo de inversión en los próximos meses conforme avance el desarrollo de sus proyectos.

La deuda neta de la compañía se situó al finalizar junio en 1.100 millones de euros, equivalente a un apalancamiento de 4,6x y una posición de caja de 273 millones de euros.

El desempeño de Grenergy en el primer semestre se vio impulsado principalmente por las recientes rotaciones de activos, entre las que destacan el cierre de la venta de Gabriela, correspondiente a la Fase 4 de Oasis de Atacama, por un valor de empresa de 475 millones de dólares (411 millones de euros), y la venta de siete activos solares de distribución en Colombia, con una capacidad conjunta de 88 megavatios (MW).

Con estas operaciones, Grenergy ha alcanzado ya cerca del 30% del objetivo de rotación de activos previsto para el periodo 2026-2028.

El grupo de renovables ha destacado que la generación de caja derivada de las rotaciones de activos le permitirá ejecutar un programa de recompra de acciones de hasta 50 millones de euros, destinado a distintos fines corporativos y orientado a la creación de valor para el accionista.

"Los resultados del primer semestre confirman nuestra capacidad para generar valor de forma sostenible. La caja obtenida con las plusvalías de nuestros proyectos híbridos nos permite seguir impulsando nuestro crecimiento en Europa, así como ejecutar un programa de recompra de acciones con el que poder generar valor para nuestros accionistas", ha destacado David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy.

Mediante este programa, que arranca hoy mismo, Grenergy pretende adquirir 500.000 acciones propias, representativas de aproximadamente el 1,7% de su capital social.

El programa, que permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2027, será gestionado por JB Capital Markets, según ha indicado la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como consecuencia de este programa de recompra, Grenergy ha suspendido temporalmente el contrato de liquidez que tenía con JB Capital Markets, con efectos desde este miércoles, 16 de septiembre.

Entre enero y junio, Greenbox, la plataforma europea de almacenamiento 'stand-alone' de Grenergy, reforzó su crecimiento con la incorporación de 260 MW en proyectos 'greenfield' en fase avanzada en España -150 MW en el primer trimestre y otros 110 MW anunciados hoy-.

Con ello, alcanza una cartera de 10 gigavatios hora (GWh) en construcción y en una fase avanzada de desarrollo, mientras que otros 944 megavatios hora (MWh) en Polonia y Rumanía ya forman parte del 'backlog'.

En el ámbito de la gestión de energía, Grenergy ha alcanzado un volumen récord de contratación, con 2,1 teravatios hora (TWh) anuales de energía y 4,2 GWh de capacidad, impulsado por acuerdos de 'tolling' en España, un PPA híbrido en Estados Unidos y contratos de capacidad en Polonia y Reino Unido.

Además, en Chile anunció en julio el mayor PPA híbrido nocturno firmado hasta la fecha, por 1 TWh, un hito operativo para la compañía.