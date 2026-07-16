Red Eléctrica obliga a la industria a desconectarse de la red por la ola de calor y la falta de generación eólica

El episodio reabre el debate sobre la dependencia de fuentes renovables y la necesidad de sistemas de respaldo o flexibilidad industrial ante extremos climáticos.

Red Eléctrica de España activó mecanismos de emergencia y pidió a la gran industria reducir drásticamente su consumo en las horas pico.

La ola de calor y la escasa generación eólica pusieron a prueba la estabilidad del sistema eléctrico español.

La combinación de la intensa ola de calor que ha llegado por tercera vez a la Península y la falta de generación eólica ha puesto a prueba la resistencia del sistema eléctrico español.

Ante el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda, Red Eléctrica de España (REE) se vio obligada este miércoles por la noche, en el horario de pico de consumo, a recurrir a sus mecanismos de emergencia.

En concreto, solicitó a la gran industria acogida a SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda) que redujera drásticamente su consumo para garantizar la estabilidad del suministro en todo el país.

Para ello, el operador del sistema pidió dos activaciones parciales en el momento más crítico del día, entre las 21 y las 23 horas, coincidiendo con el desplome de la producción solar fotovoltaica y el pico de demanda diaria.

"Una ha sido sobre las 21.30 y hasta las 23.00 y otra hacia las 22.00 horas hasta la medianoche", confirma a EL ESPAÑOL-Invertia Jesús José Fernández García, Product Manager de Energía de Axpo Iberia.

El pico de las 9 de la noche

¿Por qué a esa hora? Alrededor de las nueve de la noche se produce el momento de transición más delicado para el sistema: la energía solar deja de producir de forma repentina, la eólica, con la ola de calor, no sopla con suficiente fuerza y la demanda de los hogares está en máximos por el aire acondicionado y por la llegada de la noche.

El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) es un mecanismo regulado que sustituyó a la antigua "interrumpibilidad". Funciona como una especie de "central eléctrica virtual", cuando Red Eléctrica detecta que no hay suficiente generación disponible (por falta de viento, agua o averías), lanza una orden de reducción.

Las industrias, ganadoras de la subasta del pasado diciembre, participan en este servicio (como acereras, cementeras o químicas) y deben detener voluntariamente sus procesos productivos de alto consumo.

A cambio de esta flexibilidad y de "apagar sus motores" de forma temporal, estas empresas reciben una compensación económica regulada.

De este modo, en lugar de aumentar la producción de electricidad (que en ese momento era inviable por la falta de recursos renovables y la limitación de otras tecnologías), se reduce la demanda de forma controlada para evitar apagones indeseados (blackouts).

Extremos climáticos

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestionabilidad del sistema eléctrico.

Aunque España cuenta con una de las infraestructuras renovables más potentes de Europa, la dependencia de la meteorología (el sol y el viento) sigue exigiendo mantener tecnologías de respaldo firmes.

O, como en este caso, recurrir a la flexibilidad de la demanda industrial para evitar situaciones de vulnerabilidad durante las olas de calor extremo, que son cada vez más frecuentes y prolongadas.