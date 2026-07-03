Urbaser arranca en Cubillos del Sil (León) las obras de la primera planta de reciclaje de baterías de litio de la Península Ibérica

La planta evitará la exportación de residuos, reforzando la autonomía industrial y elevando los estándares de reciclaje en España y Portugal.

El proyecto, financiado con 6,3 millones de euros de fondos europeos, creará hasta 50 empleos directos y 200 indirectos en la región, impulsando la reindustrialización del Bierzo.

La instalación procesará entre 60.000 y 200.000 baterías al año, recuperando metales clave como litio, cobalto y níquel mediante un proceso en seco y seguro.

Urbaser inicia en Cubillos del Sil (León) la construcción de la primera planta de reciclaje de baterías de litio de la Península Ibérica.

Urbaser, líder global en soluciones medioambientales, ha marcado un hito en la transición ecológica y la movilidad sostenible en España con la colocación de la primera piedra de su futura planta de reciclaje de baterías de litio en Cubillos del Sil (León).

El acto institucional en la localidad leonesa ratifica el inicio de las obras de una infraestructura clave que convertirá a Castilla y León en el epicentro del tratamiento de componentes electrónicos y de vehículos eléctricos para toda la Península Ibérica.

Para Urbaser, este proyecto es una apuesta estratégica a largo plazo que consolida a la compañía como líder y pionera en el reciclaje de baterías en la Península Ibérica, donde, a día de hoy, no existe una planta de estas características.

Durante el encuentro, se ha destacado la importancia de la colaboración institucional en un proyecto que ha sido el mejor valorado de toda España en el Programa RENOCICLA del IDAE (adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Ha logrado una financiación europea de 6,3 millones de euros a través de los fondos NextGenerationEU.

Fernando Abril-Martorell, CEO de Urbaser, ha señalado el valor estratégico de este avance: "Hoy damos un paso adelante. Esta instalación en la que colocamos la primera piedra situará a León, a Castilla y León y a toda España en la vanguardia de la nueva movilidad y de la autonomía industrial europea”.

Y ha añadido que “bajo nuestro lema 'Making Circularity Real', ofrecemos una solución real al desafío de las baterías en desuso. No venimos a gestionar residuos; venimos a recuperar recursos estratégicos y a garantizar el suministro de materias primas críticas."

Reindustrialización en el Bierzo

La planta, cuya construcción se inició el pasado mes de enero, representa un ejemplo de transición energética justa en una comarca históricamente vinculada a la actividad del carbón.

Cuando las instalaciones operen a pleno rendimiento se estima la creación de 50 empleos directos y cerca de 200 indirectos de alto valor tecnológico y cualificado en la región.

Por su parte, Nicolás Corral, director de Desarrollo de Urbaser Soluciones Industriales, ha detallado el alcance de la instalación: "Bajo el paraguas de Urbaser Electronics, levantamos una infraestructura pionera y a gran escala".

"Procesaremos entre 60.000 y 200.000 baterías de litio al año procedentes de teléfonos, ordenadores, patinetes y vehículos eléctricos, entre otros. Lo haremos mediante un proceso en seco totalmente seguro, logrando tasas de recuperación que superan las normativas de la Unión Europea para metales clave como el litio, el cobalto o el níquel."

Solución industria

La propuesta de Urbaser busca elevar los estándares del sector ofreciendo una alternativa legal y rigurosa ante las soluciones no reguladas del mercado.

Aunque la planta leonesa se ejecutará por fases hasta alcanzar una capacidad de más de 20.000 toneladas anuales, la compañía ya ofrece soluciones operativas inmediatas de almacenamiento y gestión a sus clientes gracias a su red logística transfronteriza y su flota de más de 1.300 camiones

Asimismo, la planta busca dotar a la región de capacidad industrial propia para evitar la exportación de estos residuos a otros países. De este modo, el proyecto contribuirá directamente a mitigar la dependencia exterior en un sector crítico para la transición energética.

Esta primera piedra en León supone la punta de lanza de la estrategia de expansión ibérica de Urbaser, que ya trabaja en la ingeniería de tres nuevas plantas de tratamiento de baterías de litio situadas en Zaragoza (operativa en 2030), el sur de la península y Portugal.