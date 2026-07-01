El sector energético 'moroso' debe 1.500 millones de euros, pero el 65% de la deuda se reparte entre siete empresas

Las nuevas medidas de Hacienda, como el registro de operadores confiables y el pago anticipado del IVA, buscan frenar el fraude y han reducido estas prácticas en el sector.

Muchas de estas compañías están vinculadas a fraudes de IVA en hidrocarburos y han sido inhabilitadas como operadores mayoristas tras las investigaciones de Hacienda.

El 65% de la deuda total del sector energético se concentra en solo siete empresas, entre ellas Bio-Zenite Energy, Metaway Combustibles y Vertix Petroleum.

El sector energético acumula una deuda de más de 1.500 millones de euros con la Agencia Tributaria, siendo el segundo más moroso de España, solo por detrás de la construcción y las inmobiliarias.

El ranking de los más morosos de España tiene un claro (y bochornoso) vencedor: el sector energético. Sólo le supera el gremio de la construcción y las inmobiliarias.

Pero dentro de la energía, quien gana por goleada es el sector de los hidrocarburos, algunos de ellos implicados en el caso del fraude de los hidrocarburos y un par de ellos vinculados a la corrupción política.

Estas empresas, junto a otras dedicadas a la comercialización de electricidad, desarrollo de parques renovables, gasolineras e incluso instaladores eléctricos, suman la cuantiosa cifra de más de 1.500 millones de euros a deber a la Agencia Tributaria.

Pero sólo siete de ellas, Bio-Zenite Energy, Metaway Combustibles, Vertix Petroleum, Marillion, Biomar Oil, Stimilon Energy y Obaoil 3000 reúnen casi el 65% del total de la deuda (1.049 millones de euros).

"Esas deudas probablemente las arrastren desde que Hacienda detectara el fraude del IVA, porque muchas de ellas fueron deshabilitadas para poder trabajar como operadores al por mayor de petróleo", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Desde que se aprobó en diciembre de 2024 lo que se dio por llamar la "solución a la italiana" para acabar con este tipo de prácticas fraudulentas, y especialmente desde que se activó en febrero de 2026 el listado de operador confiable y no confiable por la Agencia Tributaria, este tipo de operaciones ha ido descendiendo.

"Aunque puede que haya habido un pequeño repunte en los últimos meses, lo cierto es que este sistema hace muy difícil evitar el pago del IVA al fisco", aclaran las mismas fuentes.

Quién es confiable

Los operadores confiables son los que la Administración Tributaria considera que no necesitan adelantar ni avalar el 110% del IVA previamente a sacar el carburante de los depósitos fiscales porque ya confía plenamente en ellas.

El resto de empresas que no tienen este título (u otra certificación similar llamada Operador Económico Autorizado - OEA-) están obligadas a pagar o avalar el IVA por adelantado desde el 1 de febrero de 2026.

Para obtener el título oficial e inscribirse en el Registro de Operadores Confiables, la Agencia Tributaria exige cumplir a rajatabla requisitos muy estrictos como el ambicioso volumen de negocio, es decir, que la empresa debe haber extraído de los depósitos fiscales al menos 1.000 millones de litros durante el año natural anterior.

También que haya operado de forma continuada como operador al por mayor de carburantes durante un mínimo de los 3 años anteriores y que demuestre una solvencia financiera impecable.

"De los operadores que aparecen publicados en el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) no se puede saber quién cumple esos requisitos, pero lo debe acreditar a la hora de comprar los combustibles en los depósitos fiscales", añaden.

Hay unos 72 operadores al por mayor incluidos en el registro de Hacienda, pero actualmente ninguno de ellos está en la lista de morosos publicado esta semana. Los morosos han tenido una trayectoria cuando menos dudosa.

Bio-Zenite Energy

Bio-Zenite Energy SA fue constituida el 31 de enero de 2012 y antes operó bajo la denominación Zenite Energy SA. En 2024 Hacienda la dio de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales en plena ofensiva contra el fraude de biocombustibles, aunque la compañía sostenía que había consolidado su posición entre los operadores relevantes del mercado español.

En la lista de grandes morosos de 2025 figuraba con 153,4 millones de euros de deuda, dentro del grupo de firmas energéticas más señaladas por la Agencia Tributaria.

Metaway Combustibles

Metaway Combustibles aparece en prensa como la mayor deudora individual entre las empresas energéticas vinculadas al fraude del IVA de hidrocarburos, con 195,7 millones de euros de deuda en 2025. Las informaciones disponibles la sitúan como una operadora relacionada con prácticas fraudulentas y ya inhabilitada por este motivo.

Su historia pública conocida está menos ligada a una trayectoria corporativa convencional que a su papel en la trama de hidrocarburos que investigan la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.

Vertix Petroleum

Vertix Petroleum también figura entre los nombres recurrentes de la lista de morosos, con 194,7 millones de euros.

Igual que Metaway, su relevancia mediática no procede de una expansión comercial tradicional, sino de su conexión con la compraventa de carburantes y con las irregularidades fiscales detectadas en el sector. En los listados publicados por la prensa económica se la presenta como una de las grandes sociedades del perímetro energético investigado.

Marillion

Marillion SLU aparece en la lista de grandes deudores con 156,8 millones de euros. A diferencia de otras firmas del grupo, la información pública accesible sobre su origen empresarial es más escasa en las fuentes consultadas, pero su presencia reiterada en los rankings de Hacienda la ha convertido en una de las sociedades más visibles del entramado.

En las piezas periodísticas revisadas se la cita junto a otras operadoras de hidrocarburos situadas en el mismo segmento de actividad.

Biomar Oil

Biomar Oil se constituyó el 8 de febrero de 2008 y, según bases mercantiles consultadas, tuvo sede en Barcelona y un capital social de 3 millones de euros. Más tarde pasó a formar parte del entorno empresarial de TCM Investors y de grupos vinculados a la compraventa de hidrocarburos, mientras Hacienda la situó entre las principales deudoras del sector con 119 millones de euros.

En 2024 fue inhabilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica por incumplimientos ligados a biocarburantes, y después siguió siendo objeto de investigaciones por un presunto fraude mucho mayor.

Stimilon Energy

Stimilon Energy SA nació el 7 de febrero de 2012 como Avanza Petróleos SA y más tarde adoptó su nombre actual. Su objeto social se centraba en la comercialización de productos derivados del petróleo y la explotación de estaciones de servicio, un perfil clásico de operador mayorista del sector.

La prensa la sitúa entre las compañías sancionadas o inhabilitadas por la CNMC o por el marco regulatorio ligado a presuntos fraudes en biocombustibles.

Obaoil 3000

Obaoil 3000 SL es la más reciente del grupo: se constituyó en enero de 2023, con un capital social de 3.000 euros y sede en Córdoba. Las investigaciones periodísticas la describen como una “comercializadora pantalla” creada para operar como intermediaria entre Villafuel y las gasolineras, sin declarar el IVA en operaciones masivas de carburantes.

En 2026 su deuda con Hacienda ya superaba los 72 millones de euros, y la UCO le atribuyó operaciones por cientos de millones en muy poco tiempo.