El Gobierno plantea una factura de la luz que incluirá el consumo medio de los vecinos para fomentar el ahorro

El precio mayorista de la electricidad alcanza máximos desde marzo, impulsado por el aumento de la demanda debido a la ola de calor y menor generación solar.

Las modificaciones afectarán a consumidores en baja tensión de hasta 15 kW y no acogidos a tarifas de último recurso, tanto en el mercado regulado como libre.

La nueva factura aportará información adicional como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato y detalles sobre autoconsumo.

El Gobierno propone que las facturas de luz incluyan el consumo medio de los vecinos del mismo código postal para incentivar el ahorro energético.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a audiencia pública una propuesta de resolución destinada a actualizar y mejorar la información recogida en las facturas de electricidad de los hogares y pequeños consumidores.

Esto incluye información sobre el consumo medio de los consumidores vecinos -mismo código postal- para incentivar el ahorro y la eficiencia.

Según informó en un comunicado el gabinete dirigido por Sara Aagesen, se valoran elementos que facilitan la comprensión y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato -precio fijo o indexado- y el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o datos detallados sobre el autoconsumo.

Esta propuesta normativa, que permanecerá abierta al periodo de comentarios y alegaciones hasta el próximo 6 de julio, está dirigida de forma específica a los consumidores en baja tensión de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada que no se encuentren acogidos a las tarifas de último recurso.

La propuesta también modifica el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad, tanto del mercado regulado (el denominado PVPC) como del mercado libre, para adaptarlo a la evolución de la normativa.

Así, se incluyen elementos del reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica -Real Decreto 88/2026-, tales como las eventuales penalizaciones aplicadas o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados.

Igualmente, habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social.

En lo que se refiere a las facturas de aquellos que dispongan de autoconsumo experimentarán más modificaciones, tanto en el mercado libre como en el regulado.

Recogerán elementos como la modalidad de autoconsumo, el tipo de autoconsumo, el Código de Autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada por períodos horarios.

Además, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado 'comparador de ofertas', en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Precio de la luz

Coincidiendo con esta propuesta, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado 'pool', se disparará este martes hasta los 112,42 euros por megavatio hora (MWh), tocando así máximos desde el pasado mes de marzo, en plena ola de calor.

En concreto, el 'pool' repuntará este martes un 12,54% en su precio medio diario con respecto a los 99,89 euros/MWh de este lunes, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Habría que retroceder hasta el 10 de marzo para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó 136,86 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 185 euros/MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los mínimos serán de 71,4 euros/MWh entre las 12.00 y las 13.00 horas.

Fuentes del sector energético consultadas por Europa Press destacaron que estos incrementos en el 'pool', que se arrastra ya desde los últimos días se deben, principalmente, a un incremento de la demanda para hacer frente al aumento de las temperaturas vía climatización, acompañado de una caída en la generación solar.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.