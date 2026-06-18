Naturgy incorpora a Enrico Letta como consejero de la compañía tras la salida de CVC

Naturgy reafirma su compromiso con la excelencia en gobierno corporativo e inicia una nueva fase de crecimiento rentable y sostenible bajo estricta disciplina financiera.

Se han producido relevos en el consejo tras la venta de la participación de CVC, con la salida de varios consejeros y la entrada de Anke Groth, economista con experiencia en E.ON, propuesta por IFM.

La compañía ha modificado su Reglamento del Consejo de Administración, suprimiendo el esquema de mayorías reforzadas y recuperando la toma de decisiones por mayoría ordinaria.

Naturgy incorpora a Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y experto en gobernanza internacional, como nuevo consejero independiente tras la salida del fondo CVC.

Naturgy refuerza su perfil internacional e institucional con el nombramiento por cooptación de un fichaje estrella, Enrico Letta, como nuevo consejero independiente.

Es la decisión que se ha tomado tras la celebración de su encuentro estratégico anual con el Comité de Dirección los días 15 y 16 de junio en el campus corporativo de Puente Nuevo, donde el Consejo de Administración de Naturgy ha reafirmado su compromiso con la excelencia en gobierno corporativo, según ha comunicado a la CNMV.

Letta aporta un profundo conocimiento de la Unión Europea, la política económica y la gobernanza internacional. Es doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Pisa, ha sido primer ministro de Italia, ministro de Industria y eurodiputado.

En el ámbito académico, destaca como actual presidente del Instituto Jacques Delors y decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs en Madrid.

Además, en un movimiento de gran calado institucional, ha modificado el Reglamento del Consejo de Administración y de sus Comisiones para suprimir el esquema de mayorías reforzadas vigente desde 2016.

La compañía inicia una nueva fase de crecimiento rentable y sostenible bajo una estricta disciplina financiera, para lo cual ha adoptado por unanimidad una serie de acuerdos clave que reconfiguran su estructura de gobernanza.

A partir de este momento, las decisiones de la compañía se tomarán nuevamente por mayoría ordinaria. El nuevo texto del Reglamento ya se encuentra disponible para su consulta en la página web corporativa.

La junta ha tomado razón de cambios significativos entre sus miembros dominicales con la salida del fondo Rioja SARL (CVC).

Tras la venta de la totalidad de su participación en Naturgy, se ha formalizado la renuncia de los consejeros dominicales Javier de Jaime, Marta Martínez y José Antonio Torre de Silva, el Consejo les ha agradecido públicamente su dedicación y valiosas aportaciones en los últimos años.

Y ha relevado en el fondo IFM con la aceptación de la renuncia del consejero dominical Nicolás Villén, agradeciendo su contribución. En su sustitución, y a propuesta de IFM, se ha nombrado por cooptación a Anke Groth, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones.

Groth es una economista alemana por la Universidad de Dortmund, cuenta con una dilatada trayectoria en el gigante energético E.ON, donde formó parte de su Comité de Supervisión. Actualmente, también es miembro no ejecutivo en los consejos de DKV Mobility Group SE y Mondi plc.