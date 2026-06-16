El precio del carburante seguirá alto en julio y agosto pese a que se abra Ormuz: los inventarios de crudo están bajo mínimos

La recuperación de la producción y el transporte de crudo a niveles previos a la guerra podría tardar de varias semanas a nueve meses, según analistas del sector energético.

El Gobierno debate si prorrogar las rebajas fiscales al carburante, que finalizan el 30 de junio, ya que su eliminación podría encarecer gasolina y gasóleo hasta 29 céntimos por litro.

Aunque el acuerdo de paz entre EEUU e Irán permite la reanudación del tráfico marítimo, la normalización completa del paso por Ormuz podría tardar meses.

El precio del carburante se mantendrá alto en julio y agosto, pese a la reapertura del estrecho de Ormuz, debido a los bajos inventarios de crudo.

El acuerdo de paz entre EEUU e Irán ha desatado cierta alegría en los mercados, aunque los analistas no se ponen de acuerdo sobre el escenario que se abre a partir de ahora con el estrecho de Ormuz ya desbloqueado.

"Está todo el sector confundido, pero hay que diferenciar entre cómo están los mercados físicos, los barcos, y los inventarios, las reservas de petróleo sin refinar almacenadas en tanques e instalaciones comerciales", señala a EL ESPAÑOL-Invertia un trader de commodities.

Y, aunque comiencen a transitar los petroleros, "la situación todavía está bastante complicada, con lo cual, después de la corrección del precio, estos seguirán relativamente altos en las próximas semanas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su cuenta oficial en redes sociales que el tráfico marítimo está comenzando a reanudarse a través del estrecho de Ormuz. En el comunicado, Trump especificó que los barcos que parten están utilizando un corredor marítimo alternativo.

"Los barcos están empezando a zarpar, muchos cargados de petróleo, del estrecho de Ormuz", escribe Trump. "Van por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura e impoluta. ¡También hay otras rutas de viaje!".

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se situaba a las 20 horas del lunes en los 83,10 dólares por barril, hasta un 4,85% de descenso intradía, su menor precio desde principios del mes de marzo.

El precio del crudo Brent se encontraba cotizando sobre los 70 dólares antes de inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, apenas unos días después se elevó hasta los 80 dólares, niveles muy similares a los marcados este lunes.

Precio de la gasolina

Y, ¿para cuándo se va a notar la bajada en las estaciones de servicio? En lo que queda de mes de junio aún están activas las rebajas fiscales al precio del carburante, pero las medidas anticrisis aprobadas en marzo pasado les ponían fin el próximo 30 de junio. Sin embargo, el Gobierno debate si ampliarlas durante los meses de verano.

"Las estaciones de servicio mantenemos la petición de prorrogar las rebajas realizada hace una semana", señala por su parte a este diario Nacho Rabadán, director general en CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio).

"La cuestión es que llevamos varias semanas a la baja, pero si no se hace nada, del 30 de junio al 1 de julio, de la noche a la mañana, el gasóleo subirá 22 céntimos más por litro y la gasolina 29 céntimos más".

Y con la llegada del verano y los viajes largos de vacaciones, "no parece el momento más adecuado para los bolsillos".

De todos modos, Rabadán recuerda que "este es el cuarto alto el fuego que se anuncia desde abril. Los tres anteriores se truncaron. A ver si este viernes, 19 de junio, lo rubrican, ojalá que sí".

Desde las estaciones de servicio, "lo necesitamos porque, según el último dato de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), la demanda está un 1,2% a la baja".

El precio medio de la gasolina se sitúa a día de hoy en 1,50 euros y el del gasoil en 1,59 euros. Se espera que dentro de 15 días baje a 1,47 euros y a 1,56 euros respectivamente.

"Si al día siguiente, con el aumento del IVA, esa subida es de 22 y 28 céntimos, va a hacer mucho daño, y esperamos que no nos señalen a las estaciones de servicio por subir el precio cuando lo hace la Administración para no perder ese IVA extra y esos impuestos especiales extra que pueden recaudar", concluye.

Comenzar a mover los barcos

En cualquier caso, hasta que todo vuelva a cierta normalidad, coordinar el orden de los tránsitos en el estrecho de Ormuz llevará tiempo. No está claro si Irán seguirá controlando el estrecho ni si se cobrarán peajes.

Incluso si todo termina realmente, el proceso de normalizar el tráfico durará varios meses.

Según la consultora energética Eurasia Group, podrían pasar varias semanas para que el tráfico marítimo vuelva a alcanzar entre el 30% y el 50% de los niveles previos a la guerra, es decir, entre 30 y 50 barcos al día.

Además, los barcos han permanecido inmóviles en aguas cálidas durante más de 100 días. Las algas y los percebes han crecido densamente en los cascos, lo que ha reducido la velocidad de las embarcaciones.

Una vez que se reactive el tráfico, se necesitarán otros 52 días para que el petróleo llegue a los compradores en Asia y se refine, según Michael Haigh, jefe de investigación de materias primas de Société Générale.

Según la firma de investigación Wood Mackenzie, recuperar el 85% de la producción previa a la guerra en los yacimientos petrolíferos del sur de Irak podría llevar nueve meses.