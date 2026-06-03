Corredor (Redeia): "No se puede separar el operador de la red del transportista, son la cabeza y la columna del sistema eléctrico"

Insiste en la importancia de las interconexiones con Francia y asegura que, si todos los actores cumplen con su responsabilidad, no se repetirá un apagón en el sistema.

Redeia prevé conectar 27 GW adicionales hasta 2030 y reclama una regulación más atractiva en tasas de retribución para incentivar la inversión en la red de transporte.

Corredor afirma que la red de transporte eléctrico no está saturada físicamente, aunque sí podría estarlo administrativamente, y aún queda un 28% de capacidad disponible en los nudos.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, defiende que no se debe separar el operador de la red del transportista, comparándolo con separar la cabeza de la columna vertebral del sistema eléctrico.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, observa "un enorme apetito" en las peticiones de acceso a los nudos de la red de transporte, pero ha recalcado que la red "no está saturada", al menos desde el punto de vista físico, "aunque es probable que pueda estarlo en términos administrativos".

En el encuentro empresarial 'Redeia en el contexto energético europeo', celebrado por la CEOE y CEPYME, Corredor también ha confirmado su negativa a separar jurídicamente la actividad del operador del sistema y la del transportista a preguntas del público: "Es como pensar que es mejor separar la cabeza de la columna vertebral, no tiene sentido".

La presidenta ha comentado que, desde 2022, hay gigavatios (capacidad solicitada de demanda) que todavía no se han puesto en servicio, "un acaparamiento que el Gobierno ha tratado de ordenar" dando prioridad al acceso del sector residencial, la industria estratégica y aquellos consumos que impliquen un aumento de la capacidad disponible.

Todavía quedan disponible un 28% de los nudos de la red de transporte con capacidad para otorgar: "Estamos a la espera de los concursos que tienen que salir del Ministerio (para la Transición Ecológica) para asignar la capacidad en determinados nudos a determinados consumidores", ha señalado.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, matriz de Red Eléctrica, ha indicado que el real decreto-ley que se apruebe en 2026 debe aflorar capacidad en los nudos, "mientras se desarrolla nueva planificación que suponga mejores subestaciones para ir conectando 27 GW de aquí a 2030".

Todo ello, no obstante, requiere de "un enorme esfuerzo técnico", pero ha destacado que el objetivo de Redeia es "no llegar nunca tarde" y comprometerse con la industria, las infraestructuras críticas y la mejora de la base tecnológica, como los centros de datos.

No obstante, ha incidido en que la regulación como TSO "es la peor de Europa" en cuanto a las tasas de retribución, puesto que en otros países del continente se incorporan otros elementos, como la previsión de la inflación a esas tarifas.

Así, ha insistido en que, en 2019, la inversión en Red Eléctrica en la red de transporte no llegó a los 300 millones, mientras que para 2026 ha cuadriplicado ese número hasta los 1.550 millones, mientras los ingresos han caído 30%.

"Como nos financiamos en el mercado, necesitamos regulación que para los inversores sea atractiva", ha señalado Corredor, que ha argumentado que su balance se ha fortalecido con las desinversiones en Hispasat y otras ventas.

Por tanto, ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) unas tasas de retribución "más atractivas y razonables" para seguir invirtiendo en mejorar la red.

"No va a haber otro apagón"

Corredor también ha comentado que España necesita las interconexiones con Francia y ha recalcado que la futura interconexión con Francia por el golfo de Vizcaya duplicará la capacidad de conexiones externas, pero seguirá lejos del 15% del total de la capacidad instalada que reclama la UE.

"A día de hoy no llega al 3%", ha admitido Corredor, que ha destacado que en 2020 ya debería haber estado en el 10%.

Respecto al apagón, la presidenta de Redeia ha defendido que "tanto el cerebro (la red eléctrica) como la columna vertebral (la red de transporte) mantuvieron el cumplimiento estricto de la normativa", pero ha comentado que "si todo el mundo hace sus deberes, no habrá otro apagón".

Asimismo, ha asegurado que España ha podido desacoplarse precio de los combustibles fósiles, lo que permite a España "tener precios muy competitivos".

Por último, ha reiterado que han alegado ante el expediente de la CNMC por su responsabilidad el día del apagón y ha resaltado que sus servicios jurídicos reivindican que los expedientes deberían archivarse.