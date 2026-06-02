BBVA avanza en el uso de energía fotovoltaica con nuevas instalaciones en sus sedes de Málaga y Sabadell

Los proyectos han recibido financiación de la Unión Europea a través del Fondo Next Generation EU y forman parte del Plan Global de Ecoeficiencia 2026-2030 de BBVA.

Estas instalaciones permitirán evitar la emisión de 7.661 kilos de CO2 al año y refuerzan el compromiso de BBVA con el autoconsumo y la energía renovable.

La sede de Málaga cuenta con 25 paneles solares y la de Sabadell con 27, logrando una producción anual conjunta de más de 38.000 kWh.

BBVA ha instalado nuevas plantas fotovoltaicas en sus sedes de Málaga y Sabadell para reducir el consumo energético convencional.

BBVA continúa avanzando en la incorporación de energía renovable en sus inmuebles con la puesta en marcha de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas en Málaga y Sabadell.

Estos proyectos se enmarcan en las actuaciones de la entidad para reducir el consumo energético procedente de fuentes convencionales y favorecer el autoconsumo en sus edificios.

El edificio de Málaga cuenta con 25 paneles solares, con una potencia conjunta de 11,5 kilovatios pico. Esta instalación generará una producción estimada de 19.550 kilovatios hora al año y reducirá las emisiones en 3.910 kilos de CO2 anuales.

En Sabadell, BBVA ha instalado 27 paneles solares, que suman una potencia total de 12,42 kilovatios pico. La instalación tendrá una producción estimada de 18.754 kilovatios hora al año y permitirá evitar la emisión de 3.751 kilos de CO2 anuales.

En conjunto, las dos instalaciones permitirán a BBVA generar más de 38.000 kilovatios hora anuales de energía renovable y evitar la emisión de 7.661 kilos de CO2 al año.

Con estas actuaciones, la entidad refuerza la implantación de soluciones de autoconsumo en su red de edificios y contribuye a reducir la huella ambiental asociada a su actividad.

La instalación de estos paneles solares forma parte de las actuaciones de BBVA para avanzar en el uso de electricidad renovable y reforzar el autoconsumo en sus edificios, una línea en la que la entidad ya había desarrollado proyectos similares en otros inmuebles, como la sede corporativa del Grupo en Madrid, el Centro de Procesamiento de Datos de Tres Cantos y las naves logísticas de Daganzo.

En 2025, el 99% del consumo eléctrico de BBVA a nivel global procedió de fuentes renovables.

Esta línea de trabajo tendrá continuidad en el nuevo Plan Global de Ecoeficiencia 2026-2030, que contempla, entre otras medidas, la generación en instalaciones propias para avanzar hacia el objetivo de que el 100% de la electricidad consumida por el Grupo proceda de fuentes renovables en 2030.

Los proyectos han recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.

Estas ayudas forman parte del programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En Andalucía, el programa está gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía; y en Cataluña, por el Institut Català d’Energia (ICAEN).