Repsol inicia producción a gran escala de combustibles renovables en Puertollano tras invertir 130 millones

La inversión ha generado un impacto directo en el empleo y la industria local, movilizando más de 650.000 horas de trabajo y contando con la participación de unas 80 empresas auxiliares.

El proyecto utiliza aceite de cocina usado y residuos agroalimentarios como materia prima, permitiendo reducir hasta un 98% las emisiones de CO2 respecto al combustible tradicional.

La planta tiene una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de combustibles renovables, sumándose a las 250.000 toneladas de la planta de Cartagena.

Repsol ha iniciado la producción a gran escala de combustibles 100% renovables en su Complejo Industrial de Puertollano tras invertir más de 130 millones de euros.

Repsol ha iniciado la producción a gran escala de combustibles 100% renovables en su Complejo Industrial de Puertollano (Ciudad Real).

Se ha convertido así en la segunda planta de la energética dedicada en exclusiva a producir combustibles 'verdes', informó la compañía.

El grupo ha invertido más de 130 millones de euros en este proyecto, que permite a la planta tener una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de combustibles renovables, que se suman a las 250.000 toneladas anuales de estos combustibles de la planta de Cartagena.

Con esta nueva unidad, la compañía destacó que avanza en la transformación de sus centros industriales, orientados a una producción basada en la economía circular, capaces de generar productos esenciales para la sociedad con menor huella de carbono.

En concreto, el grupo ha transformado en este proyecto, por primera vez en la Península Ibérica, una unidad de refinería que procesaba materia prima de origen fósil en una instalación capaz de utilizar aceite de cocina usado y otros residuos de la industria agroalimentaria.

Las 200.000 toneladas anuales de combustibles de origen orgánico fabricados en esta planta -en este caso, diésel renovable- pueden utilizarse de forma inmediata en coches, camiones y barcos, aprovechando las infraestructuras de repostaje existentes.

Su uso evitará la emisión de 700.000 toneladas de CO2 al año, considerando todo el ciclo de vida del producto, en comparación con los combustibles convencionales a los que sustituyen, estimó la compañía.

Asimismo, la inversión de más de 130 millones de euros del grupo en el proyecto ha tenido un importante impacto directo en el tejido industrial y el empleo local.

Durante la fase de construcción y puesta en marcha se han movilizado más de 650.000 horas de trabajo, con la participación de unas 80 empresas auxiliares -la mayoría de la comarca- y una presencia media diaria de más de 110 personas, con picos de más de 250 trabajadores.

Además, la nueva unidad utilizará hidrógeno renovable, que se producirá en el complejo industrial sustituyendo el gas natural por un gas de origen biológico producido a partir de residuos, para reducir aún más la huella de CO2 del diésel generado, hasta en un 98% respecto al combustible de origen mineral.

Para conseguir esta integración, Repsol ha invertido 16 millones de euros adicionales.

El director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, señaló que el inicio de la producción de esta planta supone "un paso más" en la apuesta del grupo por los combustibles líquidos de origen renovable, "así como en la transformación del complejo, con el objetivo de consolidarse como un centro industrial de referencia en economía circular y en combustibles renovables".

Además, subrayó que este proyecto es uno de los "más ambiciosos desarrollados en los últimos años en el centro industrial de Puertollano y evidencia la apuesta de Repsol por la industria, la generación de empleo de calidad y soluciones que contribuyan a reforzar la independencia energética de España".

Apuesta estratégica

Dentro de su apuesta estratégica por los combustibles renovables, Repsol ya comercializa su Diésel Nexa origen 100% renovable -el gasóleo de más alta gama de la compañía compatible con todos los motores diésel- en más de 1.600 estaciones de servicio de España y Portugal.

Además, la compañía produce en el Complejo Industrial de Puertollano 'biojet' o combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de residuos orgánicos, que se distribuye a las principales aerolíneas y contribuye a la descarbonización de un sector clave como el transporte aéreo.