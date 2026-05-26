CVC sale de Naturgy y pone a la venta el 13,80% en un proceso de colocación acelerada: podría superar los 4.000 millones de euros

Con la operación, el free float de Naturgy podría aumentar hasta el 46%, dependiendo de la compra por parte de otros fondos o accionistas actuales.

El proceso sigue la estrategia de otros grandes fondos, como BlackRock, que también ha salido recientemente del accionariado de Naturgy.

Goldman Sachs Bank Europe SE lidera la colocación de más de 107 millones de acciones, buscando compradores institucionales.

CVC pone a la venta el 13,8% de Naturgy a través de una colocación acelerada que podría superar los 4.000 millones de euros.

Movimientos en el accionariado de Naturgy. El fondo CVC abandona la gasista y pone a la venta el 13,80% de las acciones, lo que podría suponer, según el precio de cierre de hoy a 29,94 euros, una cifra que superaría los 4.000 millones de euros.

Para ello, a través de su vehículo Rioja Acquisition, ha lanzado una colocación acelerada del 11,08% que ostentan. Una vez culminado el proceso, se liquidarán todas las operaciones de derivados pendientes que hay por valor del 2,75%.

La entidad Goldman Sachs Bank Europe SE es la encargada de actuar como entidad colocadora de 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy.

Según se ha trasladado a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la colocación comienza "inmediatamente tras la publicación de esta comunicación y se prevé que no dure más de un día".

Goldman Sachs buscará entre inversores institucionales con el fin de obtener indicaciones de interés u ofertas de adquisición de las acciones. "Una vez completada la Colocación, la entidad anunciará los términos definitivos, incluido el precio de venta que haya sido fijado en el proceso de colocación acelerada".

Con esta operación, free float de la compañía pasaría a ser del 46% salvo que algún fondo o alguno de los actuales accionistas comprasen los títulos puestos a la venta.

Entre mayo y junio de 2025, Naturgy aprobó ejecutar una auto-OPA con la que compró el 9,08% de su capital. Cada accionista significativo devolvía al mercado acciones propias: primero del 2% de su capital y después una venta bilateral adicional de otro 3,5%.

Y luego en agosto pasado, anunciaba una colocación de aproximadamente el 5,5% de su capital para elevar su free float.

Con esas dos operaciones, ganó liquidez bursátil y elevó su free float hasta el entorno del 32%.

Una relación de 8 años

Rioja es el vehículo societario usado para canalizar la inversión conjunta de CVC y la familia March en la energética.

Esa estructura se creó en 2018, cuando entraron en el capital tras la compra del paquete accionarial entonces vinculado a Gas Natural SDG.

En diciembre de 2025, CVC y Alba reorganizaron su coinversión: Alba pasó a controlar directamente un 5,01% a través de Alba Europe, mientras Rioja Investments mantuvo un 13,8% en Naturgy a través de Grupo Rioja.

Rioja/CVC ha sido hasta ahora uno de los principales accionistas de Naturgy, por detrás de Criteria Caixa, que aparece con un 28,5% en la última comunicación publicada por la compañía. También están por delante o en torno a ese nivel otros grandes socios como Global InfraCo O (IFM) con un 15,5%, Alba Europe con un 5% y Sonatrach con un 4,1%.

Sigue los pasos de Blackrock

La operación de CVC sigue los pasos de otro de los fondos de referencia, Blackrock, una vez que se hizo con el control de GIP.

BlackRock salió de Naturgy en dos pasos: primero vendió en diciembre de 2025 un 7,1% de su capital, y después, en marzo de 2026, puso a la venta el 11,4% restante mediante una colocación acelerada.

El gigante gestor de fondos llegó a Naturgy de forma indirecta, al comprar en 2024 la gestora de infraestructuras GIP, que ya tenía el 20% de la gasista desde 2016.

Ese 20% procedía de la entrada original de GIP en Naturgy, cuando compró paquetes a Repsol y Criteria; después, la compra de GIP por BlackRock le trasladó esa posición en el accionariado.

Con esta operación, se pone cierre a la reorganización del accionariado.