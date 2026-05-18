La estadounidense NextEra Energy absorberá Dominion Energy en una fusión de 57.500 millones de euros en acciones

Los clientes de Dominion Energy en Virginia, Carolina del Norte y del Sur recibirán un descuento total de 1.935 millones de euros en sus facturas durante dos años tras la fusión.

NextEra Energy controlará el 74,5% y Dominion Energy el 25,5% de la nueva compañía, que cotizará como 'NEE' en la Bolsa de Nueva York.

La empresa resultante será la mayor compañía regulada de servicios eléctricos del mundo, con 10 millones de clientes y 110 GW de capacidad.

NextEra Energy y Dominion Energy se fusionarán en una operación valorada en 57.500 millones de euros.

El gigante energético estadounidense NextEra Energy ha llegado a un acuerdo por el que se fusionará con Dominion Energy mediante una transacción en acciones, que valora a esta compañía en unos 66.800 millones de dólares (57.500 millones de euros).

Dará origen a la mayor empresa regulada de servicios eléctricos en el mundo, según han confirmado las empresas.

Según la ecuación de canje pactada, los accionistas de Dominion Energy recibirán 0,8138 acciones de NextEra Energy por cada acción de la 'utility' que posean al cierre de la transacción.

Se espera que esto suceda en un plazo de 12 a 18 meses. Tomando como referencia el precio marcado al cierre de la última sesión, esta ecuación de canje implica un precio de unos 75,97 dólares por cada acción de Dominion, una prima del 23%.

De este modo, los accionistas de NextEra Energy y Dominion Energy controlarán aproximadamente el 74,5% y el 25,5%, respectivamente, de la compañía resultante, que operará bajo el nombre de NextEra Energy y cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo 'NEE'.

Asimismo, la empresa combinada contará con una importante presencia local, con sedes principales en Juno Beach (Florida), y Richmond, (Virginia), además de mantener la sede operativa actual de Dominion Energy South Carolina en Cayce (Carolina del Sur).

De su lado, las empresas de servicios públicos de Dominion Energy continuarán operando como Dominion Energy Virginia, Dominion Energy North Carolina y Dominion Energy South Carolina.

John Ketchum, presidente y consejero delegado de NextEra Energy, será presidente y consejero delegado (CEO) de la compañía resultante, mientras que su homólogo en Dominion Energy, Robert Blue, será presidente y CEO de las empresas de servicios públicos reguladas y miembro del consejo de administración.

"La fusión creará la mayor empresa de servicios eléctricos regulada del mundo, respaldada por la plataforma y el desarrollador de infraestructura energética líder en Norteamérica", ha señalado NextEra.

Ha destacado que la compañía resultante estará regulada en más del 80%, prestará servicio a aproximadamente 10 millones de clientes en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y contará con una capacidad de generación de 110 gigavatios (GW) provenientes de una amplia gama de fuentes de energía.

Además, la eléctrica ha avanzado que la compañía resultante de la fusión propondrá un descuento de 2.250 millones de dólares (1.935 millones de euros) en las facturas de los clientes de Dominion Energy en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, distribuido a lo largo de dos años tras el cierre de la operación.