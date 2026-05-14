VIDEOPODCAST 'Corriente Continua': Las nuevas relaciones geopolíticas de la energía con Trump, Xi Jinping y la UE

Entrevista a José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales, en el videopodcast Corriente Continua Sara Fernández

Las claves

Las claves Generado con IA La geopolítica global se redefine ante la competencia por la supremacía tecnológica, energética y comercial entre potencias como EE.UU., China y la UE. Estados Unidos, bajo Donald Trump, desafía las normas internacionales que él mismo impulsó, rompiendo alianzas tradicionales con Europa y promoviendo un mundo multipolar. El sistema internacional actual no es bipolar ni una nueva Guerra Fría, sino complejo y multipolar, con una profunda interdependencia económica entre EE.UU. y China. Los BRICS y el Sur Global exigen mayor representatividad en instituciones como la ONU y Bretton Woods, mientras en Occidente surgen fuerzas antiglobalistas que cuestionan el orden liberal.

La geopolítica se está redefiniendo con una economía global cambiante, mientras alianzas tradicionales se resquebrajan y las potencias compiten por supremacía tecnológica, energética y comercial.

En este "interregno" entre órdenes internacionales, Estados Unidos bajo Donald Trump impugna las normas que él mismo creó, tensando relaciones con Europa y abriendo paso a un mundo multipolar.

Es una de las principales conclusiones de la entrevista realizada a José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales y una de las voces más reconocidas en Europa en el estudio del orden global, en el Videopodcast 'Corriente Continua'.

VIDEOPODCAST |Las nuevas relaciones geopolíticas de la energía: Trump, Xi Jinping y la UE

"No vivimos una nueva Guerra Fría entre EE.UU. y China, sino un sistema internacional complejo y multipolar con interdependencia económica profunda entre ambas potencias. La metáfora bipolar de los años 50 no aplica: hoy no hay dos bloques aislados, sino competencia sin hegemonía clara", ha dicho Sanahuja.

Describe esta transición como un interregno: el orden liberal internacional de las últimas cuatro décadas —globalización, gobernanza davosiana, universalismo occidental— agoniza. Sus instituciones persisten, pero son impugnadas desde fuera y dentro del propio Occidente.

Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el Sur Global cuestionan la legitimidad de Naciones Unidas y Bretton Woods, exigiendo mayor representatividad (Bretton Woods hace alusión a la celebración en 1944 de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. De este encuentro surgieron los acuerdos que establecieron el orden económico mundial de posguerra, creando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial).

Pero la paradoja surge en Occidente: fuerzas antiglobalistas, a menudo de extrema derecha, atacan las élites "no electas" con tono conspiranoico.

Entrevista a José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales, en el videopodcast Corriente Continua Sara Fernández

EEUU, artífice del orden posguerra, lidera ahora su erosión.

"Trump cuestiona la OMC con aranceles recíprocos, viola el principio de no uso de la fuerza" y declara abiertamente que la UE fue creada "para joder a Estados Unidos". En su primera reunión de gabinete de esta segunda administración, prometió confrontarla directamente.

Las relaciones EEUU-Europa se han transformado en apenas año y medio. Trump no ve a la UE como aliada, sino como rival económico diseñado para perjudicar a su país. Esta visión rompe equilibrios históricos y obliga a Europa a repensar su posición en un tablero donde Rusia también desafía normas básicas de paz y seguridad.

Sin polaridad clara, el sistema internacional navega entre ruinas del pasado y contornos difusos del futuro. La competencia EEUU-China coexiste con ascenso de emergentes y autodesmantelamiento occidental de sus propias reglas. Europa, pillada entre Trump y un Sur Global empoderado, enfrenta el reto de reconfigurar su rol en este nuevo equilibrio incierto.