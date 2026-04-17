La CNMC reparte entre Red Eléctrica, Iberdrola, Naturgy y Endesa la mayor parte de los expedientes por el apagón

Fotomontaje de la Península Ibérica durante la noche y un mazo judicial con dinero. Invertia

Las claves

Las claves Generado con IA La CNMC ha publicado los expedientes sancionadores abiertos tras el apagón general del 28 de abril de 2025. Las principales compañías afectadas son Red Eléctrica, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y todas las centrales nucleares excepto Cofrentes. Redeia, matriz de REE, es la más perjudicada al recibir una propuesta de sanción muy grave debido a múltiples incidencias.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ya han publicado el listado de expedientes sancionadores del ámbito energía que están en tramitación actualmente por el apagón general producido el 28 de abril de 2025.

Están las grandes eléctricas, el operador del sistema, REE (Red Eléctrica), los ciclos combinados de Naturgy, Repsol, plantas de generación de Iberdrola, y como grupo, todas las centrales nucleares (a excepción de Cofrentes), plantas de generación de Endesa y la compañía Bahía de Bizkaia Electricidad.

La peor parada por sus múltiples incidencias es Redeia, la matriz de REE, que es a la única a la que le impone una propuesta de sanción muy grave.