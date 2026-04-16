Veolia anuncia un plan de eficiencia para centros de datos y un objetivo de facturar 1.000 millones en 2030

Las claves

Las claves Generado con IA Veolia lanza el plan 'Data Center Resource 2030' para duplicar su facturación en el sector de centros de datos y microelectrónica, con el objetivo de superar los 1.000 millones de euros en 2030. La compañía apuesta por soluciones digitales y de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de los centros de datos. Veolia propone tecnologías propias para lograr centros de datos con huella de carbono neutra, consumo de agua reducido en un 75% y hasta un 95% de reciclaje y reutilización de residuos. La empresa ha presentado una oferta para gestionar el agua en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona, con un contrato previsto de más de 1.000 millones de euros a 25 años.

La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha anunciado que la empresa ha iniciado el plan 'Data Center Resource 2030', con el que prevé acelerar su presencia en la industria de los centros de datos y la microelectrónica, con el fin de superar los 1.000 millones de facturación en 2030 en este sector, el doble que hasta ahora.

La voluntad de la empresa es aprovechar el potencial de las soluciones digitales y de inteligencia artificial (IA) para apoyar el plan de eficiencia de la compañía.

Las estimaciones pasan por que la demanda de capacidad de los centros de datos se triplique en 2030, lo que provocará presión sobre el consumo de agua, ya que se espera que en 2030 el consumo de agua de los centros de datos y la fabricación de microelectrónica equivalga al de 46 millones de personas.

Así, Veolia ofrecerá tecnologías propias para que los operadores de centros de datos puedan minimizar el impacto ambiental y que sean 'hubs circulares'.

Con este plan, Veolia prevé que los centros de datos puedan tener una huella de carbono neutra y que sea positiva en agua, ya que ofrecerá un 20% de reutilización energética, un 75% de consumo de agua y hasta un 95% de reciclaje y reutilización de residuos.

"Oferta excelente"

Brachlianoff ha asegurado que la empresa ha hecho "una oferta excelente" en la licitación para gestionar el agua en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona --Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana--.

Lo ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Londres (Reino Unido), junto a la viceceo de Finanzas, Emmanuelle Menning, en la que ha añadido que han incluido todo el conocimiento que tiene la empresa en la gestión del agua en la zona a través de Aigües de Barcelona.

Además, han sumado el conocimiento y los avances logrados en todo el mundo, especialmente en innovación para dar solución "a las necesidades específicas de cada municipio".

"Hemos hecho una gran oferta y estoy muy orgullosa de ella", ha añadido la CEO de la empresa.

Está previsto que el concurso se resuelva antes del próximo verano y que supere los 1.000 millones de euros, para gestionar el agua de estos 8 municipios durante 25 años, con la posibilidad de una prórroga de otros tres años.

Preguntada sobre la relación con CriteriaCaixa --que entró en su accionariado con un 5% en marzo de 2025--, Brachlianoff ha explicado que las dos partes están "muy contentas" con la operación.

Ha destacado que Criteria es un accionista a largo plazo y que Veolia está comprometida en dar "resultados y dividendos a largo plazo".

"Muchas oportunidades"

Branchlianoff ha explicado que en España hay "muchas posibilidades" y ha recordado que Veolia ya opera en los sectores del agua, la energía y la eficiencia.

Ha añadido que hay otras oportunidades de negocio y que los centros de datos pueden ser una, ya que hay "energía barata" para alimentarlos.

Sin embargo, ha señalado que en España hay un mayor peligro de sequía, y ha dicho que es trabajo de los políticos dar los permisos necesarios para poder instalar este tipo de infraestructuras.