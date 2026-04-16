Acciona Energía suministrará en Italia 800 GWh renovables a la industria electrointensiva

Las claves

Las claves Generado con IA Acciona Energía suministrará 800 GWh de energía renovable a industrias electrointensivas en Italia, como la siderúrgica Acciaierie Venete. Los contratos forman parte del programa 'Energy Release 2.0', gestionado por el GSE, que facilita el acceso a energía limpia a precio estable de 65 €/MWh durante tres años. Acciona Energía desarrollará nuevos proyectos renovables en Italia, vinculando el suministro a la construcción de nuevas instalaciones por 20 años. La empresa opera actualmente 156 MW en parques eólicos italianos y ha adjudicado 151 MW solares en la última subasta pública, ampliando su presencia en el país.

Acciona Energía ha firmado acuerdos bilaterales para el suministro de un total de 800 gigavatios hora (GWh) de energía renovable a múltiples clientes industriales electrointensivos en Italia, entre ellos la siderúrgica Acciaierie Venete, lo que les permitirá avanzar en su estrategia de descarbonización.

Los contratos se han suscrito en el marco del mecanismo italiano 'Energy Release 2.0', gestionado por la entidad pública Gestore dei Servizi Energetici (GSE) y diseñado para acelerar el despliegue de nueva capacidad renovable, vinculando la demanda eléctrica industrial con el desarrollo de nuevos activos de generación.

A través de este mecanismo, las industrias electrointensivas pueden adquirir energía renovable durante tres años a un precio estable de 65 euros el megavatio hora (MWh) a través del GSE, según informa la compañía española en un comunicado.

Por su parte, Acciona Energía desarrollará nuevos proyectos renovables en Italia, que también percibirán una tarifa fija, vinculando este suministro a precio estable con el desarrollo de nueva generación en un plazo de 20 años.

"Este programa mejora la visibilidad de ingresos para los desarrolladores, refuerza la competitividad de las industrias electrointensivas, al proporcionarles acceso a energía limpia a precios estables, y contribuye al desarrollo de nueva capacidad renovable en Italia", asegura.

Acciona Energía opera 156 MW en Italia, repartidos en cuatro parques eólicos: Cocullo en Abruzzo, Isola y Sant'Anna en Calabria, y Caccamo en Sicilia. Además, construirá dos nuevas plantas fotovoltaicas en Sicilia-Panbianco (100,8 MWp) y Benante (50,2 MWp), tras adjudicarse 151 MW de capacidad solar en la última subasta pública de energías renovables FERX.

Acciona está presente en Italia desde hace más de 25 años, principalmente a través de sus negocios de agua y construcción, con proyectos como el saneamiento de Apulia, la planta potabilizadora Fuente Presidiana o el dique rompeolas del Puerto de Ravenna.