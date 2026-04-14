Iberdrola compra una planta solar de 42 MW en Lacio y eleva a 400 MW su potencia en Italia

Las claves

Las claves Generado con IA Iberdrola ha adquirido una planta solar fotovoltaica de 42 MW en la región italiana de Lacio a CCE Holding. Con esta compra, Iberdrola eleva a 400 MW su capacidad de generación renovable en Italia. La nueva planta se integrará en el Complejo Etrusco, que alcanzará 174 MW junto a otras instalaciones de la compañía en la zona. Esta operación refuerza el compromiso de Iberdrola con la expansión de las energías renovables y su Plan Estratégico 2025-2028.

Iberdrola ha alcanzado los 400 megavatios (MW) de capacidad de generación en Italia tras llegar a un acuerdo para adquirir una planta solar fotovoltaica de 42 MW situada en la región de Lacio al promotor local CCE Holding, compañía internacional de renovables con sede en Austria, ha informado la eléctrica española.

La instalación, que entró en operación hace menos de seis meses, cuenta con contratos de compra de energía (PPA) a largo plazo que garantizan flujos de caja estables.

La nueva planta se integrará en el denominado Complejo Etrusco de Iberdrola, que sumará 174 MW con esta incorporación, junto a las instalaciones de Montalto di Castro (23 MW), Tarquinia (33 MW), Montefiascone (7 MW), Limes 15 (33 MW), Limes 10 (18 MW) y Tuscania (18 MW).

Además, esta capacidad se añade al proyecto fotovoltaico Fenix, de 243 MW, el mayor desarrollado hasta la fecha por la compañía en Italia.

Con esta operación, aún sujeta a las condiciones habituales de cierre, Iberdrola refuerza su compromiso con la expansión de las energías renovables en Italia y avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2028, que prevé inversiones de hasta 58.000 millones de euros.

De ese volumen, 21.000 millones se destinarán a proyectos de generación con contratos a largo plazo en países con alta calificación crediticia y marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos, como el caso italiano.

La compañía enmarca esta adquisición en la misma estrategia que ha guiado operaciones recientes, como la compra del parque eólico Ararat, de 242 MW, en Australia o la incorporación de 650 MW fotovoltaicos a su 'joint venture' con el fondo soberano noruego Norges.

Iberdrola destaca que estas inversiones buscan impulsar un modelo energético basado en la electrificación y en tecnologías renovables, apoyadas en contratos de largo plazo que aportan visibilidad y estabilidad financiera.