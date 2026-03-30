Iberdrola contrata a Prysmian y a Siemens Energy para un cable submarino en Reino Unido por 3.500 millones

Fabrizio Traversi, Prysmian, vicepresidente sénior de gestión integrada de proyectos; Nicola Connolly, SP Energy Networks, CEO; Zac Richardson, National Grid Electricity Transmission, ingeniero jefe y director de ejecución de infraestructuras estratégicas. Iberdrola

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola ha adjudicado a Siemens Energy y Prysmian contratos para el proyecto Eastern Green Link 4, una interconexión eléctrica submarina entre Escocia e Inglaterra valorada en 3.500 millones de euros. El proyecto incluirá la instalación de cerca de 640 km de cable, principalmente submarino, y dos estaciones convertidoras que permitirán transportar electricidad de forma eficiente a 525.000 voltios. Con una capacidad de 2.000 MW, el enlace podrá abastecer de energía renovable a más de 1,5 millones de hogares y su puesta en funcionamiento está prevista para 2033. Iberdrola prevé invertir 14.000 millones de euros en redes hasta 2031 en Reino Unido, donde planea destinar un total de 20.000 millones hasta 2028 para reforzar la seguridad y autonomía energética del país.

El Grupo Iberdrola, a través de su filial británica SP Energy Networks, ha adjudicado a la alemana Siemens Energy y la italiana Prysmian contratos para su proyecto de la interconexión eléctrica submarina entre Escocia e Inglaterra.

Se trata del Eastern Green Link 4 (EGL4) y que tendrá un coste de más de 3.000 millones de libras (unos 3.500 millones de euros), informó la compañía.

En concreto, la eléctrica ha adjudicado a Siemens Energy la construcción de dos estaciones convertidoras de alta tensión en corriente continua (HVDC), que permitirán transformar la corriente alterna en continua para transportar electricidad de forma más eficiente a 525.000 voltios de tensión a largas distancias con mayor eficiencia.

La energía recorrerá cerca de 640 kilómetros, en su mayor parte bajo el mar, antes de volver a convertirse para su integración en la red terrestre.

Se trata del segundo gran contrato vinculado a este proyecto tras el cerrado este mismo año con Prysmian por un valor de 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros) para el suministro de más de 640 kilómetros de cable, de los que 530 kilómetros serán submarinos y 116 kilómetros subterráneos.

Con una capacidad de 2.000 megavatios (MW), Eastern Green Link 4 enlazará Fife, en Escocia, con Norfolk, en Inglaterra, y podrá transportar suficiente energía renovable para abastecer a más de 1,5 millones de hogares.

Las estaciones convertidoras se ubicarán en esas dos mismas regiones. La fase principal de construcción comenzará en 2028 y la entrada en operación está prevista para 2033.

Este proyecto se suma al de Eastern Green Link 1, otro enlace de 2.000 MW cuya construcción comenzó en 2025 y que conectará Torness, en Escocia, con Hawthorne Pit, en Inglaterra. Se espera que este proyecto esté completado en 2029.

Inversiones de 14.000 millones

En total, Iberdrola invertirá 14.000 millones de euros hasta 2031 en redes de transporte para aumentar la capacidad del Reino Unido para trasladar electricidad entre regiones y reforzar la seguridad y la autonomía energéticas al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Además, facilitará la integración de nueva generación limpia y favorecerá la creación de empleo y el desarrollo económico y social.

El Reino Unido es uno de los principales destinos de inversión del Grupo Iberdrola, donde prevé invertir 20.000 millones de euros en el país hasta 2028 para reforzar la seguridad energética y avanzar hacia un sistema más autosuficiente, sostenible y competitivo.