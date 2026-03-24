Los accionistas confirman a Reynés como presidente ejecutivo de la gasista otros cuatro años más, hasta 2030

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Accionistas de Naturgy ha renovado el mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo hasta 2030 y aprobado la nueva composición del consejo de administración. CriteriaCaixa refuerza su posición como primer accionista de Naturgy con alrededor del 28,5% del capital tras la salida parcial de BlackRock‑GIP. Naturgy destaca su histórica alianza con Sonatrach, principal proveedor y accionista, con contratos vigentes hasta 2030 y participación conjunta en el gasoducto Medgaz. La compañía asegura que sus contratos de GNL, vigentes hasta 2042 y fuera de zonas de conflicto, garantizan el suministro a sus clientes pese a la volatilidad geopolítica.

La Junta de Accionistas de Naturgy ha aprobado todos los puntos del orden del día, incluida la renovación del mandato del presidente y la nueva composición de los miembros del consejo de administración.

De esta manera, se apoya la renovación anticipada del mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo hasta 2030, adelantando un año su reelección para dar continuidad más allá del actual plan estratégico que vence en 2027.

Y se ha ratificado la remodelación del consejo de administración tras la salida de GIP (BlackRock) del capital y el refuerzo de CriteriaCaixa como primer accionista con alrededor del 28,5%.

"Hemos optado por priorizar el derecho de representación proporcional de los grandes accionistas frente a la recomendación de la CNMV de que al menos la mitad sean independientes", ha explicado Reynés a los accionistas.

"Con un 70‑80% del capital en manos de socios estables, consideramos razonable que el peso de los independientes sea en la misma proporción que el free float".

La dirección sostiene que la Ley de Sociedades de Capital reconoce el derecho de los accionistas significativos a estar representados de forma proporcional en el consejo.

Reynés ha explicado que ampliar el número de consejeros dominicales –en lugar de recortar asientos a los socios de referencia– es la vía elegida para “no saltarse la ley” y a la vez mantener un mínimo de independientes.

CriteriaCaixa, IFM, CVC y (hasta su salida parcial) BlackRock‑GIP controlan la mayoría del capital y han ido reclamando más asientos a medida que aumentaban sus participaciones.

Ya en 2025 la junta amplió el consejo de 12 a 16 miembros, con 12 dominicales, precisamente “para cumplir con el principio de representación proporcional” de estos bloques accionariales.

Apagón y papel de Naturgy

Respecto a preguntas de los asistentes al acto sobre el apagón, Reynés ha recordado que ninguna de "las centrales eléctricas ni instalaciones de distribución sufrieron interrupciones por causas internas durante el apagón del 28 de abril".

Además, "nuestro parque de ciclos combinados ha demostrado que son imprescindibles para dar respaldo y seguridad al sistema eléctrico y, pese a que estamos en el sexto puesto dentro del sector, aportamos más del 50% del back up a la red".

Respecto a los informes que se han ido publicando por parte de los organismos competentes, nacionales e internacionales, Reynés confirma que "no se han señalado culpables", y que por tanto, "será difícil apuntar un culpable claro, más aún porque el proceso judicial tardará mucho hasta llegar al Tribunal Supremo".

Por último, se han aprobado las cuentas anuales de 2025 y de la gestión del consejo, con un beneficio neto récord de unos 2.023 millones de euros, un 6,4% más que en 2024 y un dividendo con cargo a 2025, incluyendo un tercer y último pago de 0,57 euros por acción que lleva el total anual a 1,77 euros.

Relación con Sonatrach

Reynés también ha puesto en valor su histórica alianza con Sonatrach como pilar de la compañía para estar "protegida" ante la actual crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, y ha confiado en que esta relación con la estatal argelina vaya "más aún a futuro".

De hecho, la junta general de accionistas de la energética española contó con la presencia de Noureddine Daoudi, presidente de Sonatrach, principal suministrador de gas natural de Naturgy, pero también accionista con una participación del 4,1% en el capital.

Al inicio de su discurso, Reynés agradeció esta presencia en la Asamblea del directivo de la estatal argelina y la consideró "una demostración de un compromiso que lo quiere ser más a largo plazo".

Y es que la relación entre Naturgy y Sonatrach data desde 1969, con unos contratos actualmente vigentes que fueron firmados hace más de 20 años y cuya vigencia es hasta 2030 para un volumen anual del orden de cinco bcm (millardos de metros cúbicos), con compromisos firmes de volumen, tanto de suministro para la argelina, como de retirada obligada de gas para la energética española vía cláusulas 'take or pay' (que obligan a pagar aunque se renuncie al gas).

Históricamente, Argelia es un socio estratégico para España en el suministro de gas natural, siendo su principal proveedor prácticamente año a año, excepción que apenas se vio rota en 2022 en plena crisis por Ucrania cuando ese lugar lo ocupó Estados Unidos.

En su discurso ante la Junta de la compañía, Reynés recalcó que el conflicto en Oriente Medio está implicando precios de los hidrocarburos -petróleo y gas- más elevados, así como una revalorización en el mercado de divisas del dólar, lo que ha aumentado la volatilidad tanto de los mercados energéticos como de los mercados financieros, "lo que se va a traducir en una creciente incertidumbre".

No obstante, subrayó que la primera gasista y tercera eléctrica de Europa no cuenta con contratos de aprovisionamiento de GNL con ningún país de Oriente Próximo.

Contratos hasta 2042 de GNL

Asimismo, junto a esa alianza con Sonatrach, Reynés destacó que Naturgy está "protegida" del impacto por el actual contexto geopolítico gracias a sus contratos hasta 2042 en forma de GNL, que no proceden además de la zona del conflicto.

Igualmente, recordó, que también con Sonatrach, la compañía participa en el gasoducto Medgaz, que une España con Argelia y que "garantiza el poder seguir recibiendo gas y de una forma estable" del país africano, y subrayó que Naturgy, en lo que se refiere a la gestión de su diversificada cartera de suministro de GNL, va a seguir capturando oportunidades "cuando las haya".

Así, en este contexto actual por el conflicto en Oriente Próximo, Reynés aseguró que los clientes de Naturgy a día de hoy "tienen asegurado el suministro".