La red eléctrica española tiene una saturación del 86,3%, con apenas 7.400 MW disponibles

Las claves nuevo Generado con IA El 86,3% de las subestaciones eléctricas españolas están totalmente saturadas, quedando solo 7.400 MW disponibles en la red. Diez de las diecisiete comunidades autónomas han aumentado su nivel de saturación, reduciendo aún más los megavatios disponibles para nuevos proyectos. Regiones como Extremadura, Galicia, Andalucía y Madrid destacan por el aumento de saturación y la caída en la capacidad de acceso eléctrico. Expertos advierten que el acceso a la red eléctrica se está convirtiendo en un factor estratégico para el desarrollo industrial en España.

El 86,3% de las subestaciones eléctricas españolas se encuentran ya completamente saturadas, según la última actualización del mapa de capacidad de acceso elaborado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360 a principios de marzo.

En concreto, el estudio, que analiza 6.102 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro, muestra que 5.265 subestaciones ya no tienen capacidad disponible, lo que supone 30 más que en la actualización de diciembre.

De esta manera, solo 837 subestaciones (el 13,7%) mantienen algún margen de conexión, lo que reduce aún más el número de nodos potencialmente disponibles para nuevos proyectos industriales o de electrificación.

En términos de potencia, la red dispone actualmente de 7.400,8 megavatios (MW) de capacidad disponible, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en diciembre (7.363 MW), pero muy inferior a los más de 10.000 MW que aún estaban disponibles en octubre de 2025.

La directora del Foro Industria y Energía, Isabel Núñez Rotta, consideró que la aparente estabilidad oculta un movimiento constante dentro de la red.

"A primera vista, el dato agregado de marzo podría interpretarse como una estabilización: la red disponía de 7.363 MW en diciembre y hoy cuenta con 7.401", dijo.

"Pero el análisis granular revela otra realidad. En estos tres meses la red ha perdido más de 1.200 MW en determinadas zonas mientras liberaba algo más de 1.260 en otras. El saldo neto es de apenas 37 MW. Eso no es expansión de capacidad: es sustitución. Y la dinámica de presión sobre la red no solo no cede, sino que sigue avanzando".

Aumentan la saturación

Por comunidades autónomas, diez de las diecisiete analizadas aumenta simultáneamente el nivel de saturación y se reducen los megavatios disponibles, lo que refleja un deterioro progresivo del margen de conexión.

Entre los casos más significativos se encuentra Extremadura, que pierde alrededor de 361 MW disponibles y eleva su saturación del 79,7% al 83,3%. También Galicia reduce su capacidad en torno a 281 MW y aumenta su nivel de saturación hasta el 53,5%, mientras que Andalucía pierde cerca de 240 MW y alcanza ya un 94,8% de saturación.

Por su parte, en Madrid el nivel de saturación se eleva del 85,1% al 90,9%, lo que refleja una presión creciente sobre el acceso eléctrico en uno de los principales polos económicos del país.

Mientras, el presidente del Foro Industria y Energía, Albert Concepción, destacó que la evolución de la red obliga a replantear el debate sobre la política industrial.

"La tendencia que estamos observando confirma que el acceso a la red se está convirtiendo en una condición previa para el desarrollo industrial. Si queremos una industria competitiva y autóctona, abordar el problema de la saturación de la red ya no es una cuestión técnica sino estratégica", añadió al respecto.