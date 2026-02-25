Iberdrola invierte 14.460 millones en 2025 con récord en redes eléctricas y aumenta el beneficio neto un 12%

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola incrementó su beneficio neto un 12% en 2025, alcanzando los 6.290 millones de euros, impulsado por el negocio de redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos. La inversión total de Iberdrola en 2025 llegó a 14.460 millones de euros, destinando el 62% a redes eléctricas y el 60% de la inversión a Estados Unidos y Reino Unido. La empresa sumó 2.710 MW de nueva capacidad renovable, con 4.679 MW en construcción y una cartera adicional de 9.000 MW lista para 2028. El Ebitda ajustado del negocio de Redes creció un 21%, gracias al aumento de activos regulados y la consolidación de la británica ENW, además de ajustes positivos en EE.UU. y Brasil.

La mayor compañía eléctrica de Europa por capitalización bursátil, Iberdrola, ha informado que su beneficio neto aumentó un 12% el año pasado, alcanzando los 6.290 millones de euros (7.420 millones de dólares), apoyado por su negocio de redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos.

La inversión alcanza 14.460 millones de euros, el 60% en Estados Unidos y el Reino Unido, con un 62% que se destina a redes eléctricas, y el beneficio neto ajustado fue de 6.231 millones de euros, con un incremento del 10,5% respecto a 2024.

Además, aumenta la inversión orgánica en un 13% para alcanzar una base de activos de 51.000 millones de euros, en los que se suman 2.710 MW de nueva capacidad, con 4.679 MW ya en construcción y una cartera adicional de 9.000 MW lista para 2028.



El beneficio neto ajustado excluye la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido -379 millones de euros- y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos -389 millones de euros- e incluyendo ajustes negativos -465 millones de euros- en el negocio de Generación Renovable y Clientes en el 'pipeline' de renovables y el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido -251 millones de euros-.

Sin estos cargos registrados en el último cuarto del año de ajustes de valor sin impacto en caja por más de 460 millones asociados a la cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado alcanzaría los 6.749 millones de euros.

La cifra de negocios alcanzó en 2025 los 45.546,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% frente a 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16.592,4 millones de euros, con una caída del 1,5%.

Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15.684,4 millones de euros, un 3,1% superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.

En concreto, el Ebitda ajustado de Redes creció un 21% gracias a la mayor base de activos regulados, la consolidación de la británica ENW y los ajustes positivos de los marcos regulatorios en Estados Unidos y Brasil, además de la mayor contribución de Iberia.

En cuanto a las inversiones, se situaron en esos 14.460 millones de euros, incluyendo la adquisición del 30,3% de la participación de Previ en Neoenergia por importe de 1.897 millones de euros.

Del total de este esfuerzo inversor, dos tercios correspondieron al negocio de Redes, alcanzando los 8.975 millones de euros -incluyendo ENW- y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros.

Por su parte, las inversiones en el negocio Renovable se situaron en los 5.260 millones de euros, con la instalación, en últimos doce meses, de más de 2.700 megavatios (MW) renovables.

“2025 ha sido un año récord para Iberdrola, con más inversiones que nunca en infraestructuras de Redes de distribución y transporte en los Estados Unidos y el Reino Unido, que serán nuestros principales motores de crecimiento en los próximos años”, ha dicho Ignacio Sánchez Galán, presidente del Grupo Iberdrola.

“En Iberdrola vimos hace 25 años que las infraestructuras eléctricas serían imprescindibles para poder atender una demanda creciente. Nuestra estrategia de diversificación geográfica, el acceso a la financiación y a la tecnología y una trayectoria de ejecución exitosa son y seguirán siendo la mejor garantía para crecer en resultados y dividendos a largo plazo”.