El Gobierno lanza una consulta para modificar los Certificados de Ahorro Energético con el objetivo de desarrollar subastas

Desde su creación, las solicitudes de CAEs han crecido un 650%, aunque aún es una herramienta poco conocida en la administración pública y la sociedad.

El sistema CAE, vigente desde 2023, permite monetizar los ahorros energéticos y canalizar inversiones superiores a 41.000 millones de euros en la próxima década.

Se busca mejorar la gestión y procedimientos del sistema CAE, recabando opiniones de los agentes y organizaciones afectadas sobre posibles soluciones y mejoras.

El Gobierno ha abierto una consulta pública para modificar el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) y desarrollar un mercado de subastas.

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere modificar el sistema de Certificados de Ahorro Energético, conocidos como CAEs, para mejorar la gestión de los procedimientos entre todos los agentes participantes.

Para ello, acaba de lanzar a consulta pública previa la propuesta de modificación del Real Decreto 36/2023 y de la orden TED/815/2023 por la que se desarrolla parcialmente este Real Decreto, según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL-Invertia.

El objetivo es recabar la opinión de los participantes y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas actuales, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

También se prevé que, una vez conocidas las propuestas del sector, se pueda poner en marcha un mercado de subastas de CAEs, solo para sujetos delegados, que impulsarían este sistema aún muy desconocido en la sociedad.

El Real Decreto fue aprobado en 2022 por el Consejo de Ministros y entró en vigor en 2023 como una herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE, y ahora con esta mejora, se espera que su uso se conozca y se extienda en todos los sectores económicos del país.

Entre las cuestiones incluidas en esa consulta previa se pregunta qué mejoras se consideran oportunas introducir en los procedimientos del sistema CAE, o qué pueden aportar las subastas de necesidades de ahorro energético para alcanzar un mayor retorno de los citados ahorros.

Incluso también cómo puede mejorarse la gestión del mercado secundario o mercado de ahorros ya certificados, cómo puede reforzarse la figura del verificador en el Sistema CAE, o cómo puede mejorarse la regulación de la consulta voluntaria previa.

Subastas de CAEs

En febrero de hace justo un año, el MITECO ya abrió otra consulta pública para conocer la evolución de los CAEs. Entonces ya se sugirió de la creación de un sistema de subastas de ahorro energético a nivel nacional, que tiene como objetivo reforzar los incentivos de esta herramienta.

Ya hay experiencias previas en algunos ayuntamientos que cuentan con muchos Certificados y lanzan una subasta para venderlos.

Emisión de CAEs MITECO

"Es decir, si una empresa, una vivienda o un espacio público hace un estudio sobre las medidas que puede acometer de eficiencia energética, se puede contar cuántos CAEs corresponden y certificarlos. A partir de ahí, se pueden subastar entre los sujetos delegados que serán los encargados de vender a los sujetos obligados", señalan fuentes del sector a este diario.

Un total de 63 empresas han sido acreditadas por el MITECO para ser sujetos delegados, empresas de servicios energéticos y consultoras especializadas en eficiencia que se encargan de identificar proyectos, gestionar la certificación y venderlos.

Los sujetos obligados son comercializadoras de electricidad y de gas natural, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y operadores de gases licuados del petróleo (GLP) al por mayor. A estas compañías se les asigna cada año una cuota de ahorro energético (obligación de ahorro) en función de sus ventas de energía dos años antes.

"Si hay muchos certificados en el mercado, porque se han llevado a cabo muchas acciones para reducir los consumos en una empresa, vivienda o administración pública, se abaratarán y serán más interesantes para los sujetos obligados", puntualizan.

Una herramienta exitosa

Aunque aún queda mucho por hacer, en sólo dos años de su existencia, las solicitudes de certificados de ahorro energético (CAEs) se han multiplicado en un 650% para obtenerlos.

Desde la entrada en vigor del Sistema CAE, en noviembre de 2023, se han solicitado más de 7.810 GWh/año de ahorro. Estos Certificados permitirán canalizar una inversión acumulada superior a los 41.000 millones de euros a lo largo de la década.

"Incluso es la propia Administración pública, local, autonómica o estatal, la que no sabe que existen, y muchas veces para los funcionarios es más cómodo sacar licitaciones como siempre lo han hecho, cuando con los CAEs, por ejemplo, solo el cambiar la luminaria de una calle por luces LED se podría amortizar en seis meses", concluyen las mismas fuentes.

Y ponen como ejemplo el caso de centros educativos de Rivas Vaciamadrid. "Nueve de ellos, entre colegios y guarderías públicas se les ha cambiado la caldera de gas por bombas de calor y fancoils (dispositivo que calienta o enfría usando agua caliente o fría circulante), lo que les permite a sus alumnos que estén calientes en invierno, pero tengan aire acondicionado en los meses calurosos de verano".

CAEs Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. Si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE. Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.). El usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE.