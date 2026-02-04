REE y las grandes compañías eléctricas abren una nueva batalla por las inversiones en la red de transporte

Las grandes eléctricas critican la insuficiencia de la retribución para las redes de distribución y amenazan con limitar inversiones si no hay mejoras regulatorias.

Red Eléctrica de España (REE) y Aelec -la asociación que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP- abren una nueva batalla por las inversiones en la infraestructura eléctrica de transporte.

El operador del sistema ha cargado contra las empresas tras un comunicado de Aelec, enviado el martes, en el que pedía "abrir las inversiones en la red de transporte a distribuidores para acelerarlas", alegando una "precariedad" que ve "consecuencia directa" del ritmo de inversión de REE.

En un mensaje oficial enviado este miércoles, REE defendió su gestión. "Red Eléctrica es la compañía que más ha invertido en redes eléctricas en España en los últimos años. Desde 2020, casi ha cuatriplicado su inversión en la red de transporte del país, hasta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en 2025".

El operador añadió que su ritmo inversor "no tiene comparativa en la red de distribución y no parece que lo vaya a tener en los próximos años a tenor de las manifestaciones realizadas por asociadas de Aelec".

Se ha referido así a las advertencias que las grandes eléctricas dirigieron el año pasado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con motivo de la batalla por la retribución fijada para las inversiones en redes de distribución en los próximos años.

Iberdrola, Endesa y EDP la consideraron insuficiente y aseguraron que recortarían sus inversiones si no se revisaba al alza.

"Según estas declaraciones, estarían planteando limitar sus inversiones tras la retribución anunciada para sus activos, localizándolas en otras jurisdicciones con condiciones regulatorias más favorables, lo cual resulta contradictorio con el interés manifestado ahora en participar en el desarrollo de la red de transporte", ha criticado.

REE ha señalado también que su "impulso constante" la convierte en "la única compañía capaz de garantizar el desarrollo de la red de transporte así como de asegurar su óptima gestión y mantenimiento". De esta manera, ha afirmado que los datos demuestran "que es falso que se encuentre en situación precaria".

"De hecho, mantiene excelentes indicadores de calidad y continuidad. En los últimos 4 años, el tiempo de interrupción medio anual por causas atribuibles a la RdT es de apenas 0,46 minutos, valor al menos 30 veces más bajo de lo que exige la normativa que son 15 minutos", ha argumentado.

El operador ha remarcado que "aplica escrupulosamente la normativa vigente en la gestión de las solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte, y, consecuentemente, nunca en perjuicio de los consumidores conectados a distribución".

Igualmente, ha afirmado que dichas capacidades se calculan considerando la red de transporte existente y planificada, que es la que Red Eléctrica tiene la obligación de construir.

"Los permisos de acceso a la red de transporte para demanda vigentes y para instalaciones que aún no se han puesto en servicio suman un total en el entorno de 10 GW siendo un valor similar al otorgado y pendiente de puesta en servicio en la red de distribución para instalaciones de más de 20 MW".

"Los valores de capacidad que las distribuidoras proponen reservar en la red de transporte para sus redes son significativamente superiores a los que ya han otorgado y suponen más que duplicar la punta histórica de consumo en la red de distribución", ha advertido.

La petición de Aelec

El comunicado de REE responde al enviado por Aelec el martes. En él, solicitó "un mecanismo urgente" para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico, abriendo esas inversiones a los distribuidores.

Según apuntaron las grandes eléctricas, el ritmo de inversión de Red Eléctrica no ha alcanzado lo previsto en las planificaciones pasadas y futura (2020-2026), "retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red".

Aelec respondía a la decisión de la CNMC de retrasar tres meses la publicación de los primeros mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte eléctrico, que estaba previsto inicialmente para este 2 de febrero.

En este sentido, recordó que, desde septiembre, los distribuidores eléctricos vienen publicando de manera regular los mapas de capacidad de las redes de distribución.

La asociación señaló que la capacidad disponible en los nudos de transporte no depende únicamente de la red de transporte.

También depende de la potencia asignada por los distribuidores a los clientes que se conectan a sus redes aguas abajo, y que han venido comunicando a REE estas potencias "de forma completa y objetiva, tal como establece la normativa".