Moeve, Premio Nacional de Industria 'Bien Hecho en España' por su proyecto logístico ‘Track and Trace’

Elena Alcalde, directora de Supply Chain y Compras de Moeve Chemicals, SM Felipe VI y Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo Moeve

En el marco del VIII Congreso Nacional de Industria, Moeve ha sido galardonada con el Premio Nacional de Industria “Bien Hecho en España” a la Innovación y Transformación Digital.

El galardón, entregado por S.M. el Rey Felipe VI ante la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, reconoce la contribución del proyecto 'Track and Trace' que ha desarrollado la compañía, que mejora la experiencia de toda la cadena de valor en el negocio de sus productos químicos.

'Track and Trace' es una herramienta digital, modular, escalable y compatible con sistemas externos, diseñada para respaldar las operaciones logísticas del negocio químico de Moeve en los distintos modos de transporte.

Permite una visibilidad completa mediante el desarrollo de una logística hiperconectada que integra a los actores de la cadena logística.

Los clientes acceden a información en tiempo real de sus pedidos, los empleados cuentan con un mayor control de cada procedimiento, y los proveedores de transporte disponen de más información para su puesta a disposición.

De esta manera, Moeve garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en el servicio, así como el manejo seguro y responsable de los productos químicos de la compañía.

Elena Alcalde, directora de Supply Chain y Compras de Moeve Chemicals, ha recogido el premio por parte de la compañía.

"Track and Trace nos ha permitido perfeccionar nuestros procedimientos logísticos, a través de la utilización de tecnologías avanzadas que aseguran la trazabilidad y garantizan la transparencia y la eficiencia operativa del sistema. Una herramienta así nos permite mantener una mejora continua de la cadena de valor, en sintonía constante con proveedores y clientes. Es todo un orgullo que el Ministerio de Industria también lo haya reconocido así”, ha afirmado.

Los Premios Nacionales de Industria “Bien Hecho en España” son una iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo que reconocen el esfuerzo, el mérito y la capacidad innovadora como sello de calidad de la industria, a la vez que proyecta al exterior su capacidad para afrontar los grandes retos y transformaciones del sector.

Moeve es una compañía referente a nivel global en la industria química. A través de su división Moeve Chemicals, es líder en la fabricación de componentes como LAB, fenol o cumeno, además de pionera en el desarrollo de productos elaborados desde un enfoque basado en la excelencia operativa, la innovación y la sostenibilidad.

En este sentido, ha desarrollado una nueva gama de productos con huella de carbono reducida y elaborados con materias primas renovables y circulares, y en el uso de energías renovables, que conforman la Plataforma de productos Next.

A través de su hoja de ruta, Positive Motion, Moeve aspira a convertirse en un referente de la transición energética en Europa en 2030, impulsando la química sostenible, las moléculas verdes y la movilidad eléctrica.